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Κουτσούμπας στο TikTok για την ακρίβεια: «Τι είναι πιο δύσκολο να βρεις; Λαγοκέφαλο σε παραλία ή σπίτι κάτω από 500 ευρώ;»

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολιάζει τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ακρίβεια, τονίζοντας ότι τα πυρά πέφτουν στον λαό λόγω πολιτικών επιλογών.

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Πολιτική

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μέσω TikTok, σχολιάζει την ακρίβεια και θέτει το ερώτημα: «Τι είναι πιο δύσκολο να βρεις; Λαγοκέφαλο σε παραλία ή σπίτι κάτω από 500 ευρώ;»
  • Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ επικρίνει την κυβέρνηση για τον «πόλεμο κατά της ακρίβειας», λέγοντας ότι «το μόνο χτύπημα, όμως, που καταφέρνει, είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη όσων θησαυρίζουν καθημερινά σε βάρος μας».
  • Απευθύνει κάλεσμα στην εκδήλωση του ΚΚΕ για το δικαίωμα στη στέγη, τονίζοντας ότι «η στέγη δεν είναι ακίνητο. Είναι ζωή. Και το δίλημμα παραμένει: Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολιάζει τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ακρίβεια και απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στην εκδήλωση που διοργανώνει το ΚΚΕ για το δικαίωμα στη στέγη.

Όπως αναφέρει ο Δημήτρης Κουτσούμπας:

«Η κυβέρνηση μιλά για πόλεμο κατά της ακρίβειας. Το μόνο χτύπημα, όμως, που καταφέρνει, είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη όσων θησαυρίζουν καθημερινά σε βάρος μας. Ένα είναι σίγουρο: Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν πάντα στον λαό!

Γιατί όταν ο μισθός τελειώνει στις 15 του μήνα, όταν το ενοίκιο ή το δάνειο καταπίνει τον μισό μισθό, όταν σκέφτεσαι αν θα γεμίσεις το ψυγείο ή το ρεζερβουάρ, δε φταίει η… κακή τύχη. Είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες μας ως κόστος».

«Την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 20:00 έλα να μας βρεις στην Πλατεία Πλυτά στο κέντρο της Αθήνας. Θα μιλήσουμε για το δικαίωμά σου στη στέγη. Δε θα μιλήσουμε για τούβλα και τσιμέντα. Θα μιλήσουμε για το αν ένας νέος άνθρωπος, ένας εργαζόμενος μπορεί να ζήσει χωρίς να δουλεύει μόνο για το ενοίκιο. Γιατί η στέγη δεν είναι ακίνητο. Είναι ζωή. Και το δίλημμα παραμένει: Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!» προσθέτει ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Τι είναι πιο δύσκολο να βρεις; Λαγοκέφαλο σε παραλία ή σπίτι κάτω από 500 ευρώ;» καταλήγει ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

 

@twra_kke 📌 Ο Δ. Κουτσούμπας σχολιάζει τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ακρίβεια και απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στην εκδήλωση που διοργανώνει το ΚΚΕ για το δικαίωμα στη στέγη 🗨️ Το μόνο χτύπημα που καταφέρνει η κυβέρνηση στον πόλεμο κατά της ακρίβειας είναι ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη όσων θησαυρίζουν καθημερινά σε βάρος μας. Ένα είναι σίγουρο: Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας, τα πυρά πέφτουν πάντα στον λαό! 🗓️ Την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 20:00 έλα να μας βρεις στην Πλατεία Πλυτά στο κέντρο της Αθήνας. Θα μιλήσουμε για το δικαίωμά σου στη στέγη. Δε θα μιλήσουμε για τούβλα και τσιμέντα. Θα μιλήσουμε για το αν ένας νέος άνθρωπος, ένας εργαζόμενος μπορεί να ζήσει χωρίς να δουλεύει μόνο για το ενοίκιο. Γιατί η στέγη δεν είναι ακίνητο. Είναι ζωή. Και το δίλημμα παραμένει: Τα κέρδη του ή οι ζωές μας! 👉 Extra hint – Κουίζ για δυνατούς λύτες: Τι είναι πιο δύσκολο να βρεις; Λαγοκέφαλο σε παραλία ή σπίτι κάτω από 500 ευρώ; #fyp #stegi #kke #koutsoumpas ♬ original sound – Τώρα ΚΚΕ!

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