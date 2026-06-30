Wimbledon 2026: Νικηφόρα πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκκαρη

Με το… δεξί μπήκε η Μαρία Σάκκαρη στο Wimbledon 2026. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, η οποία είναι Νο 43 στην παγκόσμια κατάταξη, νίκησε 6-3, 6-3 την Κλάρα Τάουσον από τη Δανία (Νο 25 στον κόσμο και 24 στο κυρίως ταμπλό), σε αναμέτρηση για τον 1ο γύρο του φημισμένου τουρνουά γκραν σλαμ που κράτησε μία ώρα και 13 λεπτά, και πήρε το «εισιτήριο» για τη φάση των «64».

Εκεί η 30χρονη πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει τη νικητρια του ζευγαριού ανάμεσα στην Ουκρανή Ανχελίνα Καλίνινα (Νο 66 στην παγκόσμια κατάταξη) και την Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουζμπεκιστάν (Νο 70).

Η Σάκκαρη έβαλε τις… βάσεις για την επικράτηση στο πρώτο σετ, όταν πήρε τρία σερί γκέιμ και προηγήθηκε 4-1, φτάνοντας τελικά στο 6-3. Παρόμοια εξέλιξη είχε και το δεύτερο σετ, με την Τάουσον να παίρνει το προβάδισμα με 2-1. Όμως, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια με νέο σερί 3-0 προηγήθηκε 4-2 και «έκλεισε» τελικά το σετ με 6-3, πανηγυρίζοντας την πρόκρισή της στον 2ο γύρο του βρετανικού τουρνουά γκραν σλαμ για τρίτη διαδοχική χρονιά.