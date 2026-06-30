Κόνι Μεταξά: «Δεν είμαι ανοιχτή για μία νέα σχέση – Πιστεύω στον έρωτα»

Η Κόνι Μεταξά, σε δηλώσεις της σε εκδήλωση, ανέφερε ότι δεν είναι ανοιχτή σε μία νέα σχέση αυτή τη χρονική στιγμή, παρόλο που πιστεύει στον έρωτα. Επίσης, αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε χωρίσει σύντροφο με ναρκισσιστική διαταραχή.

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Κόνι Μεταξά
Φωτογραφία: Instagram/kmetaxa
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κόνι Μεταξά δήλωσε ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν θέλει να μπει σε μία νέα σχέση.
  • Εξομολογήθηκε στους δημοσιογράφους πως «πιστεύω στον έρωτα, απλά δεν θέλω τώρα. Δεν έχω όρεξη να μιλάω σε κανέναν».
  • Για το αν είχε ποτέ σύντροφο με ναρκισσιστική διαταραχή, η τραγουδίστρια απάντησε: «Αμέ. Τον χώρισα».

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Την Κόνι Μεταξά συνάντησαν σε εκδήλωση, οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών. Στις δηλώσεις της, οι οποίες προβλήθηκαν στο «Breakfast@Star» την Τρίτη (30/6), ρωτήθηκε και για την προσωπική της ζωή, με την ίδια να αναφέρει ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν θέλει να μπει σε μία νέα σχέση.

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Σε ερώτηση για το αν είχε ποτέ σύντροφο με ναρκισσιστική διαταραχή και αν ναι πώς το διαχειρίστηκε, η τραγουδίστρια απάντησε: «Αμέ. Τον χώρισα». 

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Κόνι Μεταξά εξομολογήθηκε στους δημοσιογράφους πως: «Δεν είμαι ανοιχτή για μία νέα σχέση. Πιστεύω στον έρωτα, απλά δεν θέλω τώρα. Δεν έχω όρεξη να μιλάω σε κανέναν». 

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Υπενθυμίζεται ότι η Κόνι Μεταξά σε δηλώσεις της τον περασμένο Μάρτιο, στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, είχε αναφέρει: «Δεν έχω κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική μου ζωή και δεν θέλω κιόλας. Δεν θέλω!». 

«Και να υπήρχε κάτι γύρω μου, δεν είμαι σε φάση που θέλω να κάνω κάτι σοβαρό ή κάτι τέλος πάντων. Απλά περνάω τέλεια με τον εαυτό μου. Δεν μου λείπει ένας σύντροφος.

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Δεν είναι φυσιολογικό να πηδάμε από σχέση σε σχέση γενικά. Άμα έχουμε κάνει μία σχέση μεγάλη και φεύγουμε και κάνουμε τη σχέση μαϊμού ακριβώς μετά, κάτι δεν πάει καλά μέσα μας. Εγώ είμαι καλά μέσα μου», είχε συνεχίσει.

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