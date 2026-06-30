Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι – Επιχειρούν και 5 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 14:30 σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι, στον Δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, καίγοντας σιτηρά και ξερά χόρτα με ισχυρούς ανέμους να πνέουν στην περιοχή.

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Φωτιά, Βοιωτία, εναέρια μέσα, ελικόπτερο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι, στην περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.
  • Η φωτιά, η οποία ξέσπασε γύρω στις 14:30, καίει σιτηρά και ξερά χόρτα, με τους καπνούς να είναι ορατοί από μακρινή απόσταση και ισχυρούς ανέμους να πνέουν στην περιοχή.
  • Στο σημείο επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 11 οχήματα και εθελοντές, υποστηριζόμενοι από 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια.

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα, σε περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 14:30 σε σε χαμηλή βλαστηση στο Δερβένι και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, καίει σιτηρά και ξερά χόρτα, ενώ οι καπνοί είναι ορατοί από μακρινή απόσταση. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, εθελοντές ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Υδροφόρες της Περιφερειας Κεντρικής Μακεδονίας παρέχουν συνδρομή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Δείτε βίντεο:

 

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