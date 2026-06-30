Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Δερβένι – Επιχειρούν και 5 εναέρια μέσα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα, σε περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 14:30 σε σε χαμηλή βλαστηση στο Δερβένι και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, καίει σιτηρά και ξερά χόρτα, ενώ οι καπνοί είναι ορατοί από μακρινή απόσταση. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 39 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, εθελοντές ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη. Υδροφόρες της Περιφερειας Κεντρικής Μακεδονίας παρέχουν συνδρομή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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