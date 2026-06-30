Πετράλωνα: Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας – «Έπεσε σαν χάρτινος πύργος» – ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν αγνοούμενους στα ερείπια της τετραώροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα. Μέχρι αργά το μεσημέρι – νωρίς το απόγευμα της Τρίτης δεν υπήρξε καμία επίσημη αναφορά σε ανθρώπινη απώλεια ή για εγκλωβισμένους.

Κάτοικος της περιοχής μίλησε στον ANT1 και στην εκπομπή “Αποκαλύψεις”. «Δίπλα μένω εγώ. Το μόνο που είδα, τα δύο άτομα που βγήκαν από μέσα τρέχοντας, τον έναν τον γνωρίζω, τον καπνό και θόρυβο και φεύγοντας ο ένας μου είπε ότι μια κοπέλα ήταν μέσα και δεν πρόλαβε να φύγει. Αυτό είδα, αυτό μου είπε. Όπως έπεφτε (το κτίριο) σήκωσε πάνω θόρυβο και σκόνη.»

Ο αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι αυτό έγινε στις περίπου 13.30, ενώ ο ίδιος σημείωσε ότι δεν είδε το κτίριο να έχει πάρει κλίση. «Πέρναγα δίπλα άκουσα τον θόρυβο και είδα που έπεφτε. Το μόνο κακό, όπως μου είπε ένας φίλος, αν πρόλαβε μία κοπέλα να φύγει ή όχι.»

Πάντως, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κοπέλα έχει επικοινωνήσει με τις αρχές.

«Μάλλον “έφαγαν” τα θεμέλια του δίπλα κτιρίου και έπεσε όλο κάθετα»

Άλλος μάρτυρας είπε στο Mega: «Ακούστηκε από δω πέρα (ο θόρυβος) μέχρι και το σούπερ μαρκετ πιστεύω πάρα πολύ δυνατά. Γιατί γέμισε καπνό ολόκληρη η οδός. Ολόκληρη η πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς δεν έβλεπες μπροστά σου από τον καπνό.

Είχαν ήδη καλέσει (την πυροσβεστική) όταν πλησίασε εδώ πέρα,. Πήγα σπίτι, ήρθα εδώ και είδα το πρώτο όχημα της άμεσης δράσης και λέγανε για τους τέσσερις εγκλωβισμένους μάλλον. Ξέρω μόνο ότι κάναν έργα δίπλα, σκάβαν υπόγειο και μάλλον “έφαγαν” τα θεμέλια του δίπλα κτιρίου και έπεσε όλο κάθετα».

Μάλιστα κάτοικος της περιοχής ανέφερε στο ίδιο μέσο ότι η πολυκατοικία «έπεσε σαν χάρτινος πύργος»