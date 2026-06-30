Βενεζουέλα: Φόβοι για επιδημίες και κατάρρευση του συστήματος Υγείας – «Αυτό που θα βρούμε τώρα είναι νεκροί»

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Σοβαρές προειδοποιήσεις για υγειονομική κρίση απευθύνουν ανθρωπιστικές οργανώσεις και διεθνείς φορείς σχεδόν μία εβδομάδα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, καθώς το ήδη εύθραυστο σύστημα Υγείας της χώρας βρίσκεται στα όρια της κατάρρευσης.

Τα νοσοκομεία, πολλά από τα οποία έχουν υποστεί ζημιές και αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αδυνατούν να διαχειριστούν τον μεγάλο αριθμό τραυματιών, ενώ οι συνθήκες στις πληγείσες περιοχές ευνοούν πλέον την εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών.

Την ίδια ώρα, διεθνείς και τοπικές ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700, ενώ καθημερινά εξακολουθούν να ανασύρονται νέες σοροί από τα ερείπια.

Ανησυχία του ΟΗΕ για τους χιλιάδες άστεγους

Υπηρεσίες του ΟΗΕ εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις υγειονομικές συνθήκες στις οποίες ζουν χιλιάδες εκτοπισμένοι, οι οποίοι παραμένουν για ημέρες σε υπαίθριους χώρους ή σε υπερπλήρη καταφύγια χωρίς επαρκείς συνθήκες υγιεινής.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Καρλότα Βολφ, περισσότεροι από 15.800 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τους σεισμούς, αριθμός που αντιστοιχεί στους επίσημα καταγεγραμμένους εκτοπισμένους και αναμένεται να αυξηθεί.

Πολλοί άστεγοι περνούν τις νύχτες τους μέσα σε αυτοκίνητα, πάρκα ή άλλους υπαίθριους χώρους, καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς δομές προσωρινής φιλοξενίας. Παράλληλα, στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, που υπέστη τις μεγαλύτερες καταστροφές, καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις τροφίμων.

Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για ιλαρά, δάγκειο πυρετό και ελονοσία

Ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Κρίστιαν Λίντμαϊερ, προειδοποίησε ότι οι εκτοπισμένοι είναι πλέον ιδιαίτερα ευάλωτοι στην εμφάνιση ασθενειών που μπορούν να προληφθούν.

Όπως εξήγησε, τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ιλαράς, ενώ οι συνθήκες που επικρατούν μετά τους σεισμούς ευνοούν επίσης την εξάπλωση ασθενειών που μεταδίδονται μέσω του νερού ή των κουνουπιών, όπως ο δάγκειος πυρετός, ο κίτρινος πυρετός και η ελονοσία.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το σύστημα Υγείας της Βενεζουέλας, έπειτα από δεκαετίες υποεπένδυσης και χρόνια οικονομικής κρίσης, βρίσκεται πλέον «υπό ακραία πίεση», με τις υγειονομικές δομές να λειτουργούν πολύ πέρα από τις δυνατότητές τους εξαιτίας του μεγάλου αριθμού τραυματιών.

«Αυτό που θα βρούμε τώρα είναι νεκροί»

Παρά τις αδιάκοπες επιχειρήσεις διάσωσης, οι ελπίδες για τον εντοπισμό περισσότερων επιζώντων εξασθενούν.

Ομάδες διάσωσης από το Εκουαδόρ και τις Ηνωμένες Πολιτείες διέκοψαν τις επιχειρήσεις τους νωρίς την Τρίτη στην πόλη Μακούτο της πολιτείας Λα Γκουάιρα, την περιοχή που επλήγη περισσότερο από τους σεισμούς της 24ης Ιουνίου.

Οι διασώστες εργάζονταν για περισσότερες από 40 ώρες προσπαθώντας να εντοπίσουν μία γυναίκα και τα τρία παιδιά της, που είχαν παγιδευτεί κάτω από εννιαώροφο κτίριο. Αφού έπαψαν να λαμβάνουν οποιαδήποτε ένδειξη ζωής, αναγκάστηκαν να διακόψουν την επιχείρηση.

«Πιστεύουμε ότι πλέον έχουν περάσει πολλές ημέρες και αυτό που θα βρούμε τώρα είναι νεκροί», δήλωσε ο ταγματάρχης Χόρχε Μοντανέρο, επικεφαλής της ομάδας διάσωσης EQ11 από την πόλη Γουαγιακίλ του Ισημερινού, αναφέρει το Sky News.

Όπως είπε, οι διασώστες έκοψαν τέσσερις τεράστιες πλάκες από οπλισμένο σκυρόδεμα στην προσπάθειά τους να φτάσουν στους εγκλωβισμένους, όμως η επιχείρηση δεν είχε την έκβαση που ήλπιζαν.

Συγγενείς και γείτονες συνεχίζουν μόνοι τους τις έρευνες

Την ίδια στιγμή, σε πολλές περιοχές όπου δεν έχουν φτάσει ακόμη επαγγελματικά σωστικά συνεργεία, οι έρευνες συνεχίζονται αποκλειστικά από συγγενείς, γείτονες και εθελοντές.

Με αυτοσχέδια μέσα απομακρύνουν τα συντρίμμια, ελπίζοντας να εντοπίσουν είτε επιζώντες είτε τις σορούς των αγαπημένων τους, καθώς αρκετές κατεστραμμένες πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς οργανωμένη επιχείρηση διάσωσης.

Έκκληση για διεθνή χρηματοδότηση ώστε να αποφευχθεί ανθρωπιστική κρίση

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) ανακοίνωσε ότι απευθύνει έκκληση για χρηματοδότηση ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 37 εκατ. λίρες), προκειμένου να προσφέρει επείγουσα επισιτιστική βοήθεια σε έως και 500.000 ανθρώπους τους επόμενους τρεις μήνες.

Όπως ανέφερε, εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι, έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τη βοήθειά του σε έως ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Μέχρι στιγμής, το WFP έχει διανείμει μηνιαίες μερίδες τροφίμων, που περιλαμβάνουν δημητριακά, όσπρια όπως φασόλια και φακές, καθώς και λάδι, σε περίπου 1.200 ανθρώπους στην πολιτεία Λα Γκουάιρα, ενώ έχει δημιουργήσει και προσωρινά κέντρα σίτισης στην περιοχή.