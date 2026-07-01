Αιδηψός: Ανήλικη ήπιε με χλωρίνη – Μεταφέρθηκε με περιπολικό στο Κέντρο Υγείας

Ανήλικη που βρισκόταν για διακοπές στην Αιδηψό κατανάλωσε κατά λάθος καθαριστικό με χλωρίνη. Επειδή τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ Ιστιαίας ήταν σε άλλες διακομιδές, αστυνομικοί τη μετέφεραν με περιπολικό στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

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Στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας μεταφέρθηκε ανήλικη στην Αιδηψό, όταν κατανάλωσε κατά λάθος υγρό καθαριστικό που περιείχε χλωρίνη. Το κορίτσι βρισκόταν στην περιοχή για οικογενειακές διακοπές στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evoiaonline, την ώρα του περιστατικού τα δύο ασθενοφόρα του Τομέα ΕΚΑΒ Ιστιαίας πραγματοποιούσαν διακομιδές άλλων ασθενών και δεν ήταν διαθέσιμα για άμεση επέμβαση.

Η μεταφορά στο Κέντρο Υγείας

Καθοριστική ήταν η παρέμβαση αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Ιστιαίας, οι οποίοι μετέφεραν άμεσα την ανήλικη με περιπολικό στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, προκειμένου να της παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Η ανήλικη παραμένει υπό την παρακολούθηση των γιατρών, οι οποίοι της παρέχουν την απαιτούμενη θεραπευτική φροντίδα.

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