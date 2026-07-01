Φορολογικές δηλώσεις: Πότε λήγει η προθεσμία – Στα 1.866 ευρώ ο μέσος πρόσθετος φόρος

Στα 1.866 ευρώ διαμορφώνεται ο μέσος πρόσθετος φόρος για τους φορολογούμενους που έλαβαν χρεωστικό εκκαθαριστικό από την Εφορία, λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων που αφορούν τα εισοδήματα του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, περίπου το 80% των υπόχρεων έχει ήδη υποβάλει δήλωση. Περίπου το 30% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο, ενώ οι υπόλοιποι είτε δεν έχουν φορολογική επιβάρυνση είτε δικαιούνται επιστροφή.

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περισσότερες από 5,55 εκατ. δηλώσεις, σε σύνολο περίπου 6,9 εκατ. δηλώσεων που εκτιμάται ότι θα κατατεθούν φέτος.

Η εικόνα των εκκαθαριστικών διαμορφώνεται ως εξής:

Το 33,81% των δηλώσεων είναι χρεωστικές. Ο πρόσθετος φόρος που έχει βεβαιωθεί υπερβαίνει ήδη τα 3,5 δισ. ευρώ, με τον μέσο φόρο να ανέρχεται σε 1.866 ευρώ. Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό πρέπει να πληρώσουν έως τις 31 Ιουλίου 2026 είτε την πρώτη από τις οκτώ μηνιαίες δόσεις είτε ολόκληρο το ποσό. Η εφάπαξ εξόφληση συνοδεύεται από έκπτωση 4% για όσους υπέβαλαν αρχική δήλωση έως τις 15 Μαΐου, 3% για όσους υπέβαλαν δήλωση από τις 16 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου και 2% για όσους υποβάλουν δήλωση έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Το 30,49% των δηλώσεων είναι πιστωτικές. Το ποσό της επιστροφής φόρου φτάνει ήδη τα 514,5 εκατ. ευρώ, με τη μέση επιστροφή να ανέρχεται σε 304 ευρώ.

Το υπόλοιπο 35,7% των δηλώσεων είναι μηδενικό, καθώς δεν προκύπτει ούτε πληρωμή ούτε επιστροφή φόρου.

Επιστροφές φόρου με ταχύτερες διαδικασίες

Η ΑΑΔΕ επιστρέφει τον φόρο στους δικαιούχους με διαδικασίες-εξπρές. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές και δεν έχουν δέσμευση ενημερότητας βλέπουν, μέσα σε περίπου μία εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης, το ποσό της επιστροφής στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Για όσους έχουν οφειλές, η ΑΑΔΕ συμψηφίζει την επιστροφή φόρου με τα ποσά που οφείλουν. Οι συμψηφισμοί πραγματοποιούνται κεντρικά κάθε εβδομάδα. Όσοι συμψηφισμοί δεν μπορούν να ολοκληρωθούν κεντρικά διεκπεραιώνονται από τις ΔΟΥ ή το ΚΕΒΕΙΣ, χωρίς να απαιτείται αίτημα επιστροφής από τον φορολογούμενο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της επιστροφής είναι η σωστή δήλωση του IBAN στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Οι οφειλές από φόρο εισοδήματος συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής φόρου που υπάρχουν ή θα προκύψουν έως τις 31 Ιουλίου 2026. Αν ο φόρος εξοφληθεί μέσω αυτού του συμψηφισμού, ο φορολογούμενος διατηρεί το δικαίωμα στην έκπτωση από 2% έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Τροποποιητικές δηλώσεις χωρίς πρόστιμο έως τις 15 Ιουλίου

Στις 15 Ιουλίου λήγει και η προθεσμία για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο. Οι φορολογούμενοι μπορούν να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις στην αρχική δήλωση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να περιορίσουν τη φορολογική τους επιβάρυνση.

Κατά την είσοδο στην πλατφόρμα των τροποποιητικών δηλώσεων, τα στοιχεία των αρχικών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 μεταφέρονται αυτόματα στο νέο έντυπο. Ο φορολογούμενος πρέπει να αλλάξει μόνο τα σημεία που επιθυμεί να διορθώσει ή να συμπληρώσει.

Οι φορολογούμενοι μπορούν επίσης να συμπληρώσουν κρίσιμους κωδικούς, όπως οι 787-788, που αφορούν την ανάλωση κεφαλαίου. Πρόκειται για εισοδήματα προηγούμενων ετών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων και τη μείωση της τελικής επιβάρυνσης.

Πώς γίνεται η νέα εκκαθάριση

Μετά τις προσθήκες, τις αφαιρέσεις ή τις διορθώσεις, η τροποποιητική δήλωση αντικαθιστά την αρχική, η οποία ακυρώνεται. Στη συνέχεια πραγματοποιείται νέα εκκαθάριση, με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα.

Το νέο εκκαθαριστικό σημείωμα αναρτάται στον λογαριασμό του φορολογουμένου στην ηλεκτρονική πύλη myAADE.gr. Σε αυτό εμφανίζεται τόσο το αποτέλεσμα της τροποποιητικής δήλωσης όσο και το αποτέλεσμα της αρχικής εκκαθάρισης.

Αν η τροποποιητική δήλωση υποβληθεί έως τις 15 Ιουλίου 2026, δηλαδή έως την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, ο φορολογούμενος αποφεύγει την επιβολή προστίμου.