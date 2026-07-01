ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζουν τις τεχνικές επαφές στη Ντόχα – «Ο πρόεδρος είναι διατεθειμένος να ρίξει βόμβες, αλλά μόνο όταν αυτό εξυπηρετεί έναν συγκεκριμένο στόχο», είπε ο Βανς

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ κατά του Ιράν, εφόσον αυτή εξυπηρετεί έναν σαφή στρατηγικό στόχο. Την ίδια ώρα, το Κατάρ επιβεβαίωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται, ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι ξεκαθάρισαν ότι δεν θα υπάρξει νέος γύρος διαπραγματεύσεων πριν εφαρμοστούν οι όροι του μνημονίου συνεννόησης που υπεγράφη μεταξύ των δύο πλευρών.

Η στάση του Λευκού Οίκου απέναντι στο Ιράν

Μιλώντας στην εκπομπή «The Michael Knowles Show», ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αναφέρθηκε στη στρατηγική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο Λευκός Οίκος δεν αποκλείει τη χρήση στρατιωτικής ισχύος.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι διατεθειμένος να ρίξει βόμβες, αλλά μόνο όταν αυτό εξυπηρετεί έναν συγκεκριμένο στόχο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Βανς σχολίασε και τη στάση της Τεχεράνης απέναντι στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι θεωρεί «ενδιαφέρον αλλά και απογοητευτικό» το γεγονός πως Ιρανοί αξιωματούχοι διαψεύδουν δημόσια την ύπαρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, οι τεχνικές επαφές συνεχίζονται.

«Πρόκειται για μια περσική διαπραγματευτική τακτική και ρητορική πρακτική που δεν κατανοώ», δήλωσε.

Το Κατάρ επιβεβαιώνει τις τεχνικές επαφές

Το Κατάρ επιβεβαίωσε τη συνέχιση των τεχνικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν πραγματοποιούνται συναντήσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο σύμβουλος του πρωθυπουργού του Κατάρ και εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, ανέφερε ότι η επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στη Ντόχα εντάσσεται στις διαβουλεύσεις με τους Καταριανούς μεσολαβητές για σειρά περιφερειακών ζητημάτων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν και τον Λίβανο.

«Αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχουν συναντήσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ των ιρανικών και των αμερικανικών πλευρών στο πλαίσιο του υφιστάμενου μηχανισμού διαπραγμάτευσης», δήλωσε.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι οι επαφές συνεχίζονται τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, με τη συνδρομή μεσολαβητών. Πρόσθεσε επίσης ότι οι τεχνικές αντιπροσωπείες των δύο χωρών εξακολουθούν να συνεδριάζουν, με στόχο τη διατήρηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας στη Ντόχα και σε άλλες τοποθεσίες.

Η Τεχεράνη θέτει όρους για νέο γύρο συνομιλιών

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ξεκαθάρισε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες για οριστική συμφωνία, εάν προηγουμένως δεν εφαρμοστούν οι δεσμεύσεις που προβλέπει το μνημόνιο συνεννόησης, το οποίο υπεγράφη στις 17 Ιουνίου.

«Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά παραμένουμε πάντα έτοιμοι για πόλεμο», τόνισε.

Ο Γαλιμπάφ πρόσθεσε ότι το Ιράν δεν θα κάνει καμία υποχώρηση ως προς τα κυριαρχικά του δικαιώματα στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ελεύθερη διέλευση των πλοίων από τα Στενά προβλέπεται μόνο για διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή του μνημονίου, όπως ορίζεται στη συμφωνία.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι, μετά την άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχαν επιβάλει οι ΗΠΑ, το Ιράν έχει ήδη εξαγάγει περισσότερα από 40 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Σύμφωνα με τον Γαλιμπάφ, κατά τις προηγούμενες 50 έως 60 ημέρες η χώρα δεν είχε καταφέρει να εξαγάγει «ούτε ένα βαρέλι».

Αυξημένη ανησυχία στα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, το επίπεδο θαλάσσιας απειλής στα Στενά του Ορμούζ αναβαθμίστηκε σε «substantial», δηλαδή σε σημαντικό, σύμφωνα με νέα έκθεση του Joint Maritime Information Center.

Παρά την αύξηση του επιπέδου συναγερμού, η εμπορική ναυσιπλοΐα παρέμεινε σταθερή τις τελευταίες δύο ημέρες. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακών πληροφοριών Kpler, συνολικά 40 πλοία διέπλευσαν τη Δευτέρα τα Στενά του Ορμούζ. Ο αριθμός αυτός παραμένει σημαντικά χαμηλότερος από τον μέσο ημερήσιο όγκο που είχε καταγραφεί πριν από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν.

Σύλληψη Αμερικανού στο Ισραήλ και νέες κυρώσεις κατά της Χεζμπολάχ

Παράλληλα, η ισραηλινή αστυνομία και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν στις αρχές του μήνα έναν 20χρονο Αμερικανό πολίτη, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ του Ιράν.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, ο 20χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με ενέργειες οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ.

Την ίδια ημέρα, χώρες του Περσικού Κόλπου επέκτειναν τον κατάλογο κυρώσεων για την τρομοκρατία. Οι χώρες αυτές πρόσθεσαν νέα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αξιωματούχους που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.