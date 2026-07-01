Γαλλία: Στις 18 Απριλίου και 2 Μαΐου 2027 οι επόμενες προεδρικές εκλογές

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Στις 18 Απριλίου και τις 2 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν ο πρώτος και ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία το 2027, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP, οι οποίες επιβεβαιώνουν δημοσίευμα της εφημερίδας Ouest-France.

«Αυτό θα επισημοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στο υπουργικό συμβούλιο», πρόσθεσε η πηγή του AFP.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό προτιμήθηκε έναντι της εναλλακτικής επιλογής η εκλογική διαδικασία να διεξαχθεί μια εβδομάδα νωρίτερα, την 11η και την 25η Απριλίου, διευκρίνισε η Ouest-France.

Βάσει του γαλλικού Συντάγματος, οι προεδρικές εκλογές πρέπει να διεξάγονται από 20 έως 35 ημέρες πριν από τη λήξη της πενταετούς προεδρικής θητείας· ο απερχόμενος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ανέλαβε τη δεύτερη θητεία του στις 14 Μαΐου 2022.

Ο πρώτος γύρος θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια των ανοιξιάτικων σχολικών διακοπών και ο δεύτερος την επομένη της εργατικής Πρωτομαγιάς.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP