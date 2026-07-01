Τραμπ: Έκτακτο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Ντάλας πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Τρίτη 30 Ιουνίου, τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Ντάλας, στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί να ενισχύσει την παράταξή του, δύο μήνες πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου για το Κογκρέσο.

Τα δύο μεγάλα κόμματα των ΗΠΑ, οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί, διοργανώνουν συνήθως συνέδρια πριν από τις προεδρικές εκλογές, οι οποίες διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια. Οι επόμενες προεδρικές εκλογές αναμένονται το 2028. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το κόμμα του θα πραγματοποιήσει και ένα έκτακτο συνέδριο στο μέσο της δεύτερης προεδρικής θητείας του.

«Θα είναι φανταστικό! Δεν έχει γίνει ποτέ πριν, και θα είναι αληθινά ιστορικό γεγονός», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social, διευκρινίζοντας ότι το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου.

Η σημασία των εκλογών του Νοεμβρίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι αποδίδει ολοένα μεγαλύτερη σημασία στις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς στελέχη των Ρεπουμπλικανών εκφράζουν ανησυχία για πιθανή απώλεια του ελέγχου του Κογκρέσου. Η χαμηλή δημοτικότητα του Αμερικανού προέδρου, ο πόλεμος εναντίον του Ιράν και η αύξηση του κόστους ζωής επιβαρύνουν το πολιτικό κλίμα για την παράταξή του.

Ο 80χρονος πρόεδρος έχει προειδοποιήσει ότι οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να κινήσουν τρίτη διαδικασία καθαίρεσής του, εφόσον ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Παράλληλα, ο ίδιος έχει εμπλέξει στενούς συνεργάτες του από τον Λευκό Οίκο στην οργάνωση της προεκλογικής εκστρατείας των Ρεπουμπλικανών.

Νωρίτερα χθες, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ήρε τους περιορισμούς στα ποσά που μπορούν να δαπανούν τα πολιτικά κόμματα σε συντονισμό με κάθε υποψήφιο. Η απόφαση αυτή μπορεί να ευνοήσει τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης του Νοεμβρίου.