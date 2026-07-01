Νετανιάχου: Εντολή στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ να καταστρέψουν τις υποδομές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να καταστρέψουν πλήρως τις υποδομές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε ισραηλινές στρατιωτικές μονάδες που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Ο κ. Νετανιάχου επισκέφθηκε στρατεύματα στον νότιο Λίβανο και αναφέρθηκε στις υποδομές που χρησιμοποιεί ο στρατιωτικός βραχίονας του κινήματος για επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι υποδομές αυτές βρίσκονται τόσο στο έδαφος όσο και στο υπέδαφος, με ιδιαίτερη αναφορά στις υπόγειες σήραγγες.

«Αυτή είναι η διαταγή: μην αφήσετε τίποτα (σ.σ. όρθιο) πίσω, και το κάνετε», ανέφερε ο κ. Νετανιάχου, σύμφωνα με κείμενο που δημοσιοποίησε το γραφείο του μέσω X.

«Δεν αποχωρούμε πριν εξαλειφθεί η απειλή»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε επίσης ότι οι Ισραηλινοί στρατιωτικοί πρέπει να «δρουν» αμέσως και να «μην περιμένουν», όταν εντοπίζουν απειλή εναντίον τους. Ο ίδιος απέκλεισε την απόσυρση των μονάδων από την περιοχή που έχουν καταλάβει, έως ότου η Χεζμπολάχ αφοπλιστεί «πλήρως» και έως ότου «εξαλειφθεί η απειλή».

Για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, η Χεζμπολάχ αποτελεί τον σημαντικότερο κρίκο στον «άξονα της αντίστασης», δηλαδή στις δυνάμεις που πρόσκεινται στο Ιράν. Ο ίδιος υποστήριξε ότι απομένει μόνο «το 8%» από τις 150.000 ρουκέτες που, σύμφωνα με τον ίδιο, διέθετε η Χεζμπολάχ. Υποστήριξε επίσης ότι έχουν σκοτωθεί «9.000 τρομοκράτες» στον Λίβανο.

Η θέση της Χεζμπολάχ και της κυβέρνησης του Λιβάνου

Η Χεζμπολάχ και η κυβέρνηση του Λιβάνου θεωρούν ότι η «ζώνη ασφαλείας», την οποία αποφάσισε μονομερώς να δημιουργήσει το Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας, συνιστά επιβολή κατοχής και παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σύμφωνα με υπολογισμούς λιβανικών ΜΜΕ, η περιοχή που έχει θέσει υπό έλεγχο το Ισραήλ ανέρχεται σε περίπου 620 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η έκταση αυτή αντιστοιχεί περίπου στο 6% της λιβανικής επικράτειας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa