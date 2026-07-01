Πολιτική Προστασία: Σε ποιες περιοχές υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα – Δείτε τον χάρτη

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Υψηλός είναι σήμερα, Τετάρτη 1 Ιουλίου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε επτά περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς για τις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται κίνδυνος κατηγορίας 3. Η Πολιτική Προστασία ζητά από τους πολίτες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά.

Οι περιοχές με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, προβλέπεται στις εξής περιοχές:

Αττική

Εύβοια

Βοιωτία

Αχαΐα

Ηλεία

Έβρος

Ρόδος

Οι οδηγίες προς τους πολίτες

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο, την καύση ξερών χόρτων ή κλαδιών και τη χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες.

Οι πολίτες πρέπει να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 199, εάν εντοπίσουν καπνό ή εστία φωτιάς. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορούν να καλούν και τον ευρωπαϊκό αριθμό 112.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η έγκαιρη ενημέρωση των υπηρεσιών και η αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών συμβάλλουν καθοριστικά στην πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση των πυρκαγιών.