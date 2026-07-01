Πολιτική Προστασία: Σε ποιες περιοχές υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα – Δείτε τον χάρτη

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε επτά περιοχές της χώρας. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά και να ειδοποιήσουν άμεσα τις αρχές σε περίπτωση καπνού ή εστίας.

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Φωτιά στο Πανόραμα
Πηγή: Voria.gr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, προβλέπεται σε επτά περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Εύβοια και η Ρόδος, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.
  • Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά.
  • Αποφύγετε το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο και καλέστε άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 199 ή το 112 σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αν εντοπίσετε καπνό ή εστία φωτιάς.

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Υψηλός είναι σήμερα, Τετάρτη 1 Ιουλίου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε επτά περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς για τις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπεται κίνδυνος κατηγορίας 3. Η Πολιτική Προστασία ζητά από τους πολίτες να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά.

Οι περιοχές με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, προβλέπεται στις εξής περιοχές:

  • Αττική
  • Εύβοια
  • Βοιωτία
  • Αχαΐα
  • Ηλεία
  • Έβρος
  • Ρόδος

Οι οδηγίες προς τους πολίτες

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο, την καύση ξερών χόρτων ή κλαδιών και τη χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες.

Οι πολίτες πρέπει να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 199, εάν εντοπίσουν καπνό ή εστία φωτιάς. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορούν να καλούν και τον ευρωπαϊκό αριθμό 112.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η έγκαιρη ενημέρωση των υπηρεσιών και η αποφυγή επικίνδυνων ενεργειών συμβάλλουν καθοριστικά στην πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

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