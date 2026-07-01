Αναστάσης Ροϊλός: Η απόφαση για το θέατρο, το ατύχημα με τη μηχανή και όσα είπε για την οδήγηση

Ο Αναστάσης Ροϊλός μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στο τελευταίο επεισόδιο του «The 2Night Show» για τη φετινή σεζόν. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην πορεία του, στην απόφασή του να αφοσιωθεί στην τηλεόραση, στην εμπειρία του από τη σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ», αλλά και σε προσωπικές πτυχές της καθημερινότητάς του.

Ο ηθοποιός εξήγησε, μεταξύ άλλων, γιατί δεν σκέφτηκε να δοκιμάσει την τύχη του στο εξωτερικό, ενώ μίλησε και για την κωμωδία, τη συνεργασία του με παιδιά, το άγχος, το ατύχημα με τη μηχανή του και την οδική συμπεριφορά.

Η καριέρα στο εξωτερικό και η απόφαση για την επόμενη σεζόν

Ο Αναστάσης Ροϊλός αναφέρθηκε αρχικά στο ενδεχόμενο μιας επαγγελματικής πορείας εκτός Ελλάδας και στάθηκε στον ρόλο που παίζει η γλώσσα στη δουλειά του ηθοποιού.

«Στην Ελλάδα κάνουμε πάντα πολλά με λίγα χρήματα. Δεν σκέφτηκα ποτέ να κάνω κάτι στο εξωτερικό, γιατί η γλώσσα είναι εμπόδιο. Ποτέ δεν μπορείς να καταφέρεις τα πράγματα που μπορείς να κάνεις στη δική σου γλώσσα», ανέφερε.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε για την απόφασή του να μη συμμετάσχει σε θεατρική παράσταση την επόμενη σεζόν, προκειμένου να επικεντρωθεί στην τηλεοπτική του δουλειά.

«Αποφάσισα να μην κάνω θέατρο την επόμενη σεζόν. Θέλω να αφοσιωθώ ολοκληρωτικά σε ένα πράγμα. Η τηλεόραση και τα επεισόδια που κάνουμε μπορούν να σου γεμίσουν πολύ εύκολα τον χρόνο σου», είπε.

Η εμπειρία στο «Μπαμπά σ’ αγαπώ»

Ο Αναστάσης Ροϊλός αναφέρθηκε και στη σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ», εστιάζοντας σε μία καθαρά κωμική σκηνή, στην οποία εμφανίστηκε ντυμένος λαχανικό.

«Δεν υπάρχει κάτι που να σε προετοιμάζει για μια τέτοια καθαρά κωμική σκηνή. Το αποκούμπι σου είναι οι συντελεστές. Κακά τα ψέματα, το τι γελοιοποιεί κάποιον είναι υποκειμενικό. Μου είπαν κάποιοι ότι τσαλακώνομαι. Δεν θεωρώ ότι τσαλακώνομαι καθόλου. Πιο πολύ έχω τσαλακωθεί όλα αυτά τα χρόνια με φωτογραφίες που κυκλοφορούν και είναι ό,τι να ’ναι από κακά στιγμιότυπα. Προφανώς εννοούν ότι δεν κάνεις τον ωραίο. Στόχος μας με την ομάδα είναι ο κόσμος να γελάσει», δήλωσε.

Ο ηθοποιός μίλησε επίσης για τη συνεργασία του με μικρά παιδιά στα γυρίσματα της σειράς και εξήγησε πώς αυτή η εμπειρία επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο βλέπει ορισμένα πράγματα. «Όταν παίζεις με ένα παιδάκι 5 ετών, έχει ανάγκη να το στηρίξεις. Σε κάνει πιο δοτικό, γιατί λειτουργεί χωρίς εγωισμό. Η συναναστροφή μου με τα παιδιά στο γύρισμα με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι πολλά πράγματα που με απασχολούσαν πριν δεν έχουν σημασία», υπογράμμισε.

Οι συνήθειες, το άγχος και οι φιλίες

Ο Αναστάσης Ροϊλός μίλησε και για τις καθημερινές του συνήθειες, σημειώνοντας ότι κοιμάται αργά, ειδικά μετά το τέλος μιας θεατρικής παράστασης.

«Στις 4:00 συνήθως πηγαίνω για ύπνο. Δυστυχώς. Αυτό είναι κάτι που προσπαθώ να το αλλάξω, να το διορθώσω και να το μετριάσω. Δεν νυστάζω, δεν μου αρέσει ο ύπνος», είπε αρχικά.

Όπως εξήγησε, η υπερένταση μετά την παράσταση δεν του επιτρέπει να κοιμηθεί αμέσως. «Όταν τελειώνω παράσταση στις 12:00, δεν μπορώ να κοιμηθώ στη 1:00, ό,τι ώρα και να έχω την άλλη μέρα γύρισμα. Υπάρχει μια υπερένταση».

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στις ανθρώπινες σχέσεις, λέγοντας: «Έχω καλούς φίλους. Δεν θα μιλήσουμε κάθε μέρα. Μπορεί να περάσει και μία βδομάδα, αλλά η μία βδομάδα δεν είναι τίποτα, περνάει νεράκι».

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι αγχώνεται εύκολα. «Αγχώνομαι πιο εύκολα από όσο θα ήθελα, μη νομίζεις. Παρότι δείχνω cool και προσπαθώ να επιστρέφω στο coolness. Μπορεί να αγχωθώ για πράγματα πολύ εύκολα. Μπορεί να το ξεπεράσω γρήγορα, αλλά η πρώτη αντίδραση ενέχει το άγχος. Δυστυχώς. Ο χρόνος είναι ένα θέμα, να προλάβουμε».

Το ατύχημα με τη μηχανή και η οδική συμπεριφορά

Στη συνέχεια, ο Αναστάσης Ροϊλός αναφέρθηκε στο ατύχημα που είχε με τη μηχανή του. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι τότε δεν ήθελε να δοθεί δημοσιότητα στο περιστατικό, κυρίως για να μην ανησυχήσει η μητέρα του. «Εμείς δεν το αφήσαμε τότε να βγει, για να μη γίνει θέμα και κυρίως για να μην ανησυχήσει η μαμά μου. Ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Είχα άγιο σε εκείνο το ατύχημα», είπε.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ακόμη ότι έναν μήνα μετά το ατύχημα πήγε να πάρει τη μηχανή του, αν και δεν είχε αναρρώσει πλήρως. «Στον έναν μήνα, κουτσός ακόμα, πήγα και πήρα τη μηχανή από εκεί που την είχαν. Την οδήγησα με τεντωμένο πόδι. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα», ανέφερε.

Ο ίδιος στάθηκε και στο ζήτημα της οδικής συμπεριφοράς, λέγοντας ότι αντιδρά όταν βλέπει επικίνδυνες συμπεριφορές στον δρόμο. «Μαλώνω, ναι, στον δρόμο. Θα αντιδράσω. Είναι ένα θέμα με την παιδεία μας και με το πώς είναι η καθημερινότητά μας στη χώρα μας», είπε.

«Θα βρίσω όταν ο άλλος είναι στο κινητό του. Δεν μπορείς να οδηγείς και να κάνεις οτιδήποτε άλλο. Είμαι πολύ προσεκτικός και τα ατυχήματα που είχα είναι από λάθη άλλων. Ακόμα με ταλαιπωρούν, με τραυματισμούς και με τέτοια θέματα», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ο Αναστάσης Ροϊλός αποκάλυψε μία απλή καθημερινή του συνήθεια, λέγοντας ότι το πρώτο πράγμα που κάνει όταν επιστρέφει στο σπίτι είναι να βγάζει τα παπούτσια του και να πλένει τα χέρια του. «Βγάζω παπούτσια, πλένω χέρια», είπε χαρακτηριστικά.