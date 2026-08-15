Τρίκαλα: Στην Αηδόνα μαζεύουν τις σαμπάνιες με τα καρότσια οικοδομής – Χαμός σε εκδήλωση – ΒΙΝΤΕΟ

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Τρελό κέφι, ασταμάτητος χορός αλλά και “ακραία” σκηνικά καταγράφηκαν στην Αηδόνα Τρικάλων στην εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου με επίσημη προσκεκλημένη την τραγουδίστρια Στέλλα Καλατζή.

Η γνωστή αοιδός κατάγεται από την Αηδόνα, οπότε πραγματοποίησε μοναδική εμφάνιση το βράδυ της Παρασκευής.

Το κοινό αντέδρασε αναλόγως. Σχεδόν από την αρχή ξεσηκώθηκε, ξεκίνησε να τραγουδά και βέβαια χόρεψε με την ψυχή του σε μια βραδιά που κράτησε ως σχεδόν τα ξημερώματα.

Από μια τέτοια βραδιά δεν θα μπορούσαν να λείψουν οι σαμπάνιες. Οι φιάλες έρεαν άφθονες, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη λάμψη και ενθουσιασμό στο γλέντι, με το κέφι να ανεβαίνει όσο περνούσε η ώρα.

Ένα βίντεο στα social media δείχνει το τι έγινε στην εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου. Βλέπουμε να μαζεύουν μπουκάλια σαμπάνιας με καροτσάκι οικοδομής.

Η Αηδόνα Τρικάλων είναι ένα ιδιαίτερα όμορφο ορεινό χωριό, περίπου 40 χιλιόμετρα από την Καλαμπάκα και σε υψόμετρο 850 μέτρων. Τον χειμώνα μένουν μόνο 35 άνθρωποι, αλλά το καλοκαίρι αλλάζει και το χωριό σφύζει από ζωή, καθώς περίπου 700 άτομα έρχονται στον τόπο καταγωγής τους ή ως επισκέπτες.