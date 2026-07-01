Δώρα Χρυσικού: «Εκκρεμούν δύο μηνύσεις σε βάρος μου»

Η Δώρα Χρυσικού μίλησε για τη δικαστική διαμάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, τις μηνύσεις που έχει δεχθεί, αλλά και τη στήριξή της στη Ζέτα Δούκα. Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα και αναφέρθηκε στις υποθέσεις που παραμένουν ανοιχτές.

«Σε κάποιες στιγμές που, έτσι, χάνω την ψυχραιμία μου ή που έρχονται συνέχεια χαρτιά στο σπίτι από κλητήρες για τα νέα δικαστήρια και αυτά, μπορεί στιγμιαία να το πω, αλλά η μεγάλη εικόνα δεν έχει αλλάξει ποτέ από αυτό που είπα. Εγώ υπερασπίστηκα το δίκιο, υπερασπίστηκα έναν άνθρωπο που θεωρώ ότι είπε την αλήθεια, εν προκειμένω τη Ζέτα τη Δούκα, και οφείλω να πω ότι κανένα δικαστήριο μέχρι τώρα δεν λέει κάτι άλλο, ότι αυτή η γυναίκα δεν είπε την αλήθεια», είπε αρχικά η Δώρα Χρυσικού.

«Οι υποθέσεις δεν έχουν τελεσιδικήσει»

Η ηθοποιός τόνισε ότι οι υποθέσεις δεν έχουν τελεσιδικήσει και υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός προς όλες τις πλευρές.

«Πάντως, κανένας άνθρωπος που κατηγορείται, αν δεν τελεσιδικήσει αυτό το πράγμα σε δεύτερο βαθμό, δεν μπορείς να πεις ποτέ ότι έχει βρει το δίκιο του, και θέλω να είμαι απόλυτα σαφής και απόλυτα δίκαιη προς όλες τις πλευρές», ανέφερε.

Στη συνέχεια, η Δώρα Χρυσικού πρόσθεσε: «Γι’ αυτό και τονίζω ότι πρωτόδικα είναι αυτά τα πράγματα. Αν δεν τελεσιδικήσει, αν δεν πάει στο εφετείο, αν δεν κλείσει ο κύκλος, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να πει ότι έχει βρει το δίκιο του. Έως τώρα και η κυρία Δούκα και όσοι άνθρωποι έχουν μηνυθεί, και ελπίζω και εγώ, γιατί και εγώ μηνυόμενη είμαι, να βρούμε το δίκιο μας».

Οι μηνύσεις και η αγωγή που εκκρεμεί

Η Δώρα Χρυσικού ανέφερε ότι εκκρεμούν δύο μηνύσεις σε βάρος της, οι οποίες, όπως είπε, κατατέθηκαν το 2021 και το 2022.

«Αυτό που έχει συμβεί τώρα είναι ότι υπάρχουν δύο μηνύσεις στο πρόσωπό μου, οι οποίες έχουν γίνει το ’21 και το ’22 και, λόγω του πώς είναι το ποινικό μας σύστημα, με τις καθυστερήσεις, δεν έχουν εκδικαστεί», είπε.

Σύμφωνα με την ίδια, μία από τις υποθέσεις αναμένεται να εκδικαστεί τον Σεπτέμβριο και αφορά συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση, ενώ μία δεύτερη υπόθεση εκκρεμεί από το 2021 στην Κεφαλονιά.

Παράλληλα, η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην αγωγή που παραμένει σε εκκρεμότητα, λέγοντας: «Η αγωγή μας ήρθε πίσω και είπαν στην αντίπαλη πλευρά ότι πρέπει να την ξαναγράψουν. Τώρα έχει γίνει ένας νομικός κυκεώνας».