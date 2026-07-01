Τίνα Μεσσαροπούλου για Γιώργο Μυλωνάκη: «Του έδειξα και το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν» – Όσα είπε για την επίσκεψή τους στον «Ευαγγελισμό»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο Γιώργος Μυλωνάκης μαζί με τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου επισκέφθηκαν χθες το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου ευχαρίστησαν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Όπως είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου στον «αέρα» του «Happy Day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, είπε ότι «βλέποντας τα πλάνα, ενώ έζησα τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου, μπαίνοντας μέσα δεν αισθάνθηκα ούτε λεπτό στεναχώρια. Μόνο αγάπη, ευγνωμοσύνη και απεριόριστη χαρά για αυτό που ζήσαμε».

Η ίδια μάλιστα είπε ότι έδειξε στον Γιώργο Μυλωνάκη και το δωμάτιο, όπου νοσηλευόταν, εκείνο το πρώτο κρίσιμο διάστημα για τη ζωή του.

«Και αυτό ήταν το λιγότερο πραγματικά που θα μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί φεύγοντας για τη Γερμανία, τους είχα υποσχεθεί ότι θα γυρίσουμε όρθιοι. Και το κάναμε. Το κάναμε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα» πρόσθεσε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Από την πλευρά της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή τόνισε ότι «μας συγκινήσατε με τα πλάνα, γιατί θυμηθήκαμε όλα αυτά τα πρωινά – μεσημέρια που ήμασταν εκεί στο πλευρό σου και εσύ βέβαια ήσουν εκεί συνέχεια. Και πώς γυρίσατε νικητές, όρθιος και ο Γιώργος και εσύ στο πλευρό του για να ευχαριστήσετε τους νοσηλευτές και τους γιατρούς. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι που δίνουν μία μάχη να βγαίνουν νικητές. Πάντως αυτό που βιώσαμε εμείς εκεί είναι ότι οι Έλληνες γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, παρά τις υπάρχουσες δυσκολίες στο σύστημα, καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες και γι’ αυτό αξίζουν πολλά μπράβο όλοι αυτοί οι άνθρωποι».

Δείτε το βίντεο του ALPHA: