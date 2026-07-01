Τίνα Μεσσαροπούλου για Γιώργο Μυλωνάκη: «Του έδειξα και το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν» – Όσα είπε για την επίσκεψή τους στον «Ευαγγελισμό»

Ο Γιώργος Μυλωνάκης και η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου, επισκέφθηκαν τον «Ευαγγελισμό» για να ευχαριστήσουν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μετά την ανάρρωσή του. Η Τίνα Μεσσαροπούλου μοιράστηκε στον «αέρα» του «Happy Day» τις συγκινητικές στιγμές της επίσκεψης, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη και τη χαρά της για την αίσια έκβαση.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Γιώργος Μυλωνάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιώργος Μυλωνάκης μαζί με τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου επισκέφθηκαν χθες το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου ευχαρίστησαν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
  • Η Τίνα Μεσσαροπούλου ανέφερε πως έδειξε στον Γιώργο Μυλωνάκη το δωμάτιο όπου νοσηλευόταν, ενώ τόνισε: «Φεύγοντας για τη Γερμανία, τους είχα υποσχεθεί ότι θα γυρίσουμε όρθιοι. Και το κάναμε».
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή εξέφρασε τη συγκίνησή της για την επιστροφή τους ως «νικητές», επισημαίνοντας ότι «οι Έλληνες γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό… καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες και γι’ αυτό αξίζουν πολλά μπράβο».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Γιώργος Μυλωνάκης μαζί με τη σύζυγό του, Τίνα Μεσσαροπούλου επισκέφθηκαν χθες το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου ευχαρίστησαν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Γιώργος Μυλωνάκης: «Κάποιες μάχες κερδίζονται μαζί» – Η επίσκεψη στον «Ευαγγελισμό» και το «ευχαριστώ» στους γιατρούς

Όπως είπε η Τίνα Μεσσαροπούλου στον «αέρα» του «Happy Day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, είπε ότι «βλέποντας τα πλάνα, ενώ έζησα τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου, μπαίνοντας μέσα δεν αισθάνθηκα ούτε λεπτό στεναχώρια. Μόνο αγάπη, ευγνωμοσύνη και απεριόριστη χαρά για αυτό που ζήσαμε».

Η ίδια μάλιστα είπε ότι έδειξε στον Γιώργο Μυλωνάκη και το δωμάτιο, όπου νοσηλευόταν, εκείνο το πρώτο κρίσιμο διάστημα για τη ζωή του.

Γιώργος Μυλωνάκης: Πήρε εξιτήριο από το Κέντρο Αποκατάστασης – Η συγκινητική ανάρτηση στενού του συνεργάτη

«Και αυτό ήταν το λιγότερο πραγματικά που θα μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί φεύγοντας για τη Γερμανία, τους είχα υποσχεθεί ότι θα γυρίσουμε όρθιοι. Και το κάναμε. Το κάναμε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα» πρόσθεσε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Από την πλευρά της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή τόνισε ότι «μας συγκινήσατε με τα πλάνα, γιατί θυμηθήκαμε όλα αυτά τα πρωινά – μεσημέρια που ήμασταν εκεί στο πλευρό σου και εσύ βέβαια ήσουν εκεί συνέχεια. Και πώς γυρίσατε νικητές, όρθιος και ο Γιώργος και εσύ στο πλευρό του για να ευχαριστήσετε τους νοσηλευτές και τους γιατρούς. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι που δίνουν μία μάχη να βγαίνουν νικητές. Πάντως αυτό που βιώσαμε εμείς εκεί είναι ότι οι Έλληνες γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, παρά τις υπάρχουσες δυσκολίες στο σύστημα, καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες και γι’ αυτό αξίζουν πολλά μπράβο όλοι αυτοί οι άνθρωποι».

Δείτε το βίντεο του ALPHA:

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ