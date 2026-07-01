Καθηγητής μουσικής βίασε και στραγγάλισε την κουνιάδα του, ενώ η σύζυγός του ήταν σε ταξίδι

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Ένας καθηγητής μουσικής από το Λονγκ Άιλαντ επιτέθηκε σεξουαλικά και στραγγάλισε την κουνιάδα του. Φέρεται να ήταν κρυφά ερωτευμένος μαζί της για σχεδόν μια δεκαετία. Η σύζυγός του έλειπε σε ταξίδι εκτός πόλης, σύμφωνα με την αστυνομία και τους εισαγγελείς.

Ο 27χρονος Τζόζεφ Χόρνερ σκότωσε τη Βικτόρια Καστλ, την 25χρονη αδελφή της συζύγου του, στο σπίτι στην οδό North Oak Street στη Βόρεια Μασαπέκουα, όπου έμεναν όλοι μαζί, και στη συνέχεια κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία γύρω στις 8:45 π.μ. τη Δευτέρα, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα της κομητείας Νασάου.

Ο Χόρνερ – καθηγητής μουσικής στην σχολική περιφέρεια Όσιανσαϊντ – ζούσε στο διαμέρισμα στον επάνω όροφο με τη σύζυγό του και η Καστλ ζούσε στο ισόγειο, σύμφωνα με το Γραφείο του Εισαγγελέα της κομητείας Νασάου.

Την ποθούσε από το 2017

Ενώ η σύζυγος του Χόρνερ έλειπε από την πόλη για ένα πάρτι μπάτσελορ, εκείνος εκμεταλλεύτηκε την απουσία της για να υλοποιήσει τις άρρωστες επιθυμίες που είχε για την αδελφή της – την οποία ποθούσε από το 2017, δήλωσαν οι εισαγγελείς κατά την απαγγελία κατηγοριών.

Στη συνέχεια της επιτέθηκε από πίσω, την άρπαξε και της έκλεισε το στόμα, την έγδυσε και τη βίασε, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα.

Μετά την άγρια ​​επίθεση, ο Χόρνερ κάλεσε το 911 και περίμενε να εμφανιστούν οι αστυνομικοί, παραδεχόμενος αμέσως στους ντετέκτιβ ότι είχε στραγγαλίσει την κουνιάδα του και είχε κάνει σεξ μαζί της, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Συνελήφθη για την ανθρωποκτονία επί τόπου, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετέφεραν την 25χρονη σε τοπικό νοσοκομείο, όπου και πέθανε λιγότερο από μία ώρα μετά την κλήση στο 911.

Ο Χόρνερ είχε μια παράξενη εμμονή με την κουνιάδα του, την οποία είχε γνωρίσει την ίδια εποχή που γνώρισε και τη σύζυγό του το 2016, ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα. Ο Χόρνερ κατηγορήθηκε για φόνο δευτέρου βαθμού και κρατείται αυτή τη στιγμή χωρίς εγγύηση, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Δήλωσε αθώος στη συνέχεια.