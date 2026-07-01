Ντόναλντ Τραμπ: Έσοδα άνω των 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από κρυπτονομίσματα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε έσοδα άνω των 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων της οικογένειάς του πέρυσι, δείχνοντας ότι αντλεί πλέον το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του από ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που έχουν επωφεληθεί από τις πολιτικές του, σύμφωνα με μια ανασκόπηση των τελευταίων οικονομικών του στοιχείων την Τρίτη.

Οι καταθέσεις, η ετήσια γνωστοποίησή του για το 2025 στο Γραφείο Κυβερνητικής Δεοντολογίας των ΗΠΑ, αποκάλυψαν ότι οι εταιρείες του έλαβαν σχεδόν 800 εκατομμύρια δολάρια από την World Liberty Financial, μια επιχείρηση κρυπτονομισμάτων που ίδρυσε ο ίδιος και οι γιοι του. Αυτό το εισόδημα, το οποίο ο πρόεδρος μοιράζεται με μέλη της οικογένειάς του, περιελάμβανε περισσότερα από 520 εκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις κρυπτονομισμάτων και περισσότερα από 250 εκατομμύρια δολάρια από την πώληση συμμετοχών στην επιχείρηση World Liberty.

Ο Τραμπ ανέφερε άλλα 635 εκατομμύρια δολάρια από την πώληση των meme-coins του.

Τα κρυπτονομίσματα έχουν μεταμορφώσει την τύχη του προέδρου, όπως αναφέρει το Reuters. Πριν από ένα χρόνο, για παράδειγμα, ο πρόεδρος ανέφερε 57,35 εκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις tokens στο World Liberty, τα οποία στη συνέχεια εννεαπλασιάστηκαν στην υποβολή φετινών στοιχείων.

Το Reuters εκτίμησε πρόσφατα ότι η οικογένεια Τραμπ έχει κερδίσει τουλάχιστον 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια από έργα που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο το 2025.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Τραμπ άρχισε να εφαρμόζει πολιτικές και πρωτοβουλίες που ο κλάδος θεωρούσε ωφέλιμες, από την εφαρμογή ομοσπονδιακών κανόνων για τα stablecoins έως την άρση της αστυνόμευσης του κλάδου από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.

“Ο Τραμπ έκανε με υπερηφάνεια τις Ηνωμένες Πολιτείες την πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων”

Για το 2025, ο πρόεδρος ανέφερε επίσης έσοδα άνω των 80 εκατομμυρίων δολαρίων από διακανονισμούς με διάφορες εταιρείες μέσων ενημέρωσης και έσοδα 52 εκατομμυρίων δολαρίων από την εταιρεία του που άδειες εκμεταλλεύεται το όνομά του σε κατασκευαστές ακινήτων στο εξωτερικό, κυρίως λόγω συμφωνιών με εταίρους από τη Μέση Ανατολή.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε: «Ούτε ο Πρόεδρος ούτε η οικογένειά του έχουν εμπλακεί ποτέ — ούτε θα εμπλακούν ποτέ — σε σύγκρουση συμφερόντων. Ο Πρόεδρος Τραμπ έκανε με υπερηφάνεια τις Ηνωμένες Πολιτείες την πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων στον κόσμο μέσω εκτελεστικών ενεργειών».

Ο Κέλι πρόσθεσε: «Όλες οι ενέργειες του Προέδρου Τραμπ και της κυβέρνησής του λαμβάνονται προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού – και οποιοσδήποτε λεγόμενος «δημοσιογράφος» που πιέζει για το αντίθετο ανακυκλώνει την ίδια, κουρασμένη, ψευδή αφήγηση που οι Δημοκρατικοί και τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης προωθούν εδώ και μια δεκαετία».

Ενώ ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει προηγουμένως ότι τα επιχειρηματικά συμφέροντα του προέδρου επί του παρόντος επιβλέπονται από τα παιδιά του, ο πρόεδρος παραμένει ο δικαιούχος των περιουσιακών στοιχείων στο καταπίστευμα που τελικά λαμβάνει το εισόδημα.