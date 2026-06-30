Τραμπ: «Ίσως σημαντικές, ίσως και όχι» οι συνομιλίες με το Ιράν στη Ντόχα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στις επικείμενες συνομιλίες με το Ιράν στην Ντόχα, δηλώνοντας ότι «ίσως αποδειχθούν σημαντικές, ίσως και όχι», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κάθε εξέλιξης. Υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν και ότι η διαδικασία εξελίσσεται υπέρ τους, με βασικό στόχο την αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Ντόναλντ Τραμπ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στις επικείμενες συνομιλίες με το Ιράν στην Ντόχα, σημειώνοντας πως «ίσως αποδειχθούν σημαντικές, ίσως και όχι».
  • Οι συνομιλίες, που θα διεξαχθούν στην Ντόχα του Κατάρ, στοχεύουν στην αποπυρηνικοποίηση του Ιράν, με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι η διαδικασία εξελίσσεται υπέρ των ΗΠΑ και έχει «σχεδόν κερδηθεί στρατιωτικά».
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι, κατά την εκτίμησή του, η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνική δυνατότητα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε στις επικείμενες συνομιλίες με το Ιράν στην Ντόχα, σημειώνοντας πως «ίσως αποδειχθούν σημαντικές, ίσως και όχι», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κάθε εξέλιξης.

Οι δηλώσεις του έγιναν αρχικά μέσω ανάρτησης στο Truth Social, ενώ στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ σημειώνουν πρόοδο στην προσπάθεια αποπυρηνικοποίησης του Ιράν, αναφερόμενος στις επαφές που, όπως είπε, θα διεξαχθούν στο Κατάρ.

«Θα γίνει μια συνάντηση γι’ αυτό αύριο στη Ντόχα. Πηγαίνουν στο Κατάρ, νομίζω ότι έχουν ήδη φύγει ή ετοιμάζονται να φύγουν. Θα δούμε πώς θα πάει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η συνάντηση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική ή όχι, τονίζοντας ωστόσο ότι η διαδικασία εξελίσσεται υπέρ των ΗΠΑ. «Θα έλεγα ότι έχει σχεδόν κερδηθεί στρατιωτικά», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι ο βασικός στόχος παραμένει η αποτροπή απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι, κατά την εκτίμησή του, η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνική δυνατότητα.

Πηγή: Al Jazeera

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ