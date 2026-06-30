Δανάη Παππά: Η αποκάλυψη για το νέο τηλεοπτικό της βήμα και οι αλλαγές στη ζωή της

Καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» βρέθηκε τη νύχτα της Δευτέρας (29/6) η Δανάη Παππά, η οποία -μεταξύ άλλων- επιβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει τη συνεργασία της με τον Alpha και τη νέα τηλεοπτική σεζόν, μετά την ολοκλήρωση της σειράς «Άγιος Έρωτας».

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αποκάλυψε πως, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, η ηθοποιός θα συνεχίσει να ανήκει στο δυναμικό του Alpha και τη νέα τηλεοπτική σεζόν, με τη Δανάη Παππά να επιβεβαιώνει: «Ακριβώς. Παραμένω στον Alpha».

Η ίδια εξήγησε ότι η απόφασή της συνδέεται και με τη φιλοσοφία που έχει στις συνεργασίες της. «Είναι πάλι, εφάπτεται με την άποψή μου, το ότι μου αρέσει πολύ να κρατάω τους συνεργάτες. Με έχει κερδίσει το δράμα», απάντησε γελώντας, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να σχολιάζει: «Εγώ τι θα κάνω που θέλω κωμωδία;».

«Πήγαινα στα γυρίσματα με πατερίτσες»

Η λαμπερή ηθοποιός μίλησε και για το ατύχημα που είχε με το πόδι της, αλλά και για το πώς, με το πέρασμα των χρόνων, έχει μάθει να θέτει όρια σε όσα δεν επιθυμεί. «Στραβοπάτησα σε ίσιο δρόμο με flat παπούτσι και έσπασα το πόδι μου. Για δύο μήνες πήγαινα στα γυρίσματα του «Άγιου Έρωτα» με πατερίτσες. Πονούσε και είναι ένα σημείο που δεν αιματώνεται και έπρεπε να κάνω αντιπηκτικές ενέσεις. Είμαι φοβισμένη. Ήταν ένα ακόμη εμπόδιο στη δουλειά μας. Πιστεύω στο μάτι», δήλωσε η Δανάη Παππά.

«Δεν λέω “ναι” σε όλα – Παίρνω θέση στα πράγματα»

Αναφερόμενη στις αλλαγές που έχει κάνει στη ζωή της, η Δανάη Παππά τόνισε πως τα τελευταία χρόνια έχει μάθει να θέτει ξεκάθαρα όρια και να μη δέχεται καταστάσεις που την κάνουν να αισθάνεται άβολα. Παράλληλα, επισήμανε ότι πλέον διεκδικεί όσα θέλει, υπερασπίζεται τόσο τον εαυτό της όσο και τους συναδέλφους της και δεν αφήνει πλέον τα πράγματα να εξελίσσονται χωρίς να παίρνει θέση.

«Νιώθω ότι τα τελευταία χρόνια έχω αρχίσει και θέτω καλύτερα όρια και είμαι πιο ξεκάθαρη. Αυτό με ξεκουράζει. Δεν λέω “ναι” σε όλα και δεν επιτρέπω καταστάσεις που με κάνουν να νιώθω άβολα» και συμπλήρωσε:

«Εγώ, μετά από σκέψη και ανάλυση με τον εαυτό μου, νιώθω καλύτερα. Σίγουρα έχει να κάνει με το πόσο καιρό είμαι στο χώρο, αλλά έχει να κάνει με εμένα, ότι δεν είμαι εντάξει με κάποιες καταστάσεις και θέλω να είμαι υπεύθυνη για το αποτέλεσμα. Μπαίνω μπροστά και είτε υπερασπίζομαι τα θέλω μου είτε συναδέλφους. Παίρνω θέση στα πράγματα. Παλιότερα τα άφηνα τα πράγματα να κυλάνε».