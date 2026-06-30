Μέμος Μπεγνής: «Έχω περάσει δύσκολα, αλλά θέλω να ερωτευτώ»

Ο Μέμος Μπεγνής βρέθηκε καλεσμένος στο The 2Night Show, το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου, και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τα ταξίδια, την υποκριτική, την αγάπη, την ψυχική υγεία και τον έρωτα.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στα ταξίδια που έχει πραγματοποιήσει και εξέφρασε την επιθυμία του να παρουσιάσει ταξιδιωτική εκπομπή. «Θα ήθελα να κάνω ταξιδιωτική εκπομπή. Έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη και την Αμερική. Δεν ήθελα να πάω στην Ασία, όταν πήγα, την ερωτεύτηκα», ανέφερε αρχικά και συνέχισε: «Το Βιετνάμ είναι από τις ωραιότερες χώρες που έχω πάει, αλλά η Σρι Λάνκα μου έχει κλέψει την καρδιά. Είναι ένας επίγειος παράδεισος. Δεν έχω πάει στην Ιαπωνία, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τη λατρέψω και θα θέλω να ζήσω μόνιμα εκεί».

Η αναφορά στο «Μη μου λες αντίο»

Ο Μέμος Μπεγνής μίλησε στη συνέχεια για τη σειρά «Μη μου λες αντίο», η οποία, όπως είπε, επηρέασε καθοριστικά την πορεία του στην υποκριτική. «Ο ρόλος μου στο “Μη μου λες αντίο” με στιγμάτισε. Ήταν το σίριαλ που με έκανε να συνεχίσω να θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά. Πριν τη σειρά, πήγαμε με τον Μανουσάκη στα Πομακοχώρια και δώσαμε τα κείμενα στους τοπικούς άρχοντες για να τα εγκρίνουν», πρόσθεσε.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στο «Άκρως οικογενειακόν», σημειώνοντας ότι δεν θα ήταν ιδιαίτερα θετικός σε ένα reunion, καθώς έχουν περάσει πολλά χρόνια.

Η αγάπη και η ψυχική υγεία

Ο Μέμος Μπεγνής μίλησε και για την αγάπη, την οποία χαρακτήρισε σημαντικό στοιχείο για κάθε άνθρωπο. «Η αγάπη είναι το φάρμακο για όλα. Ποιος άνθρωπος δεν θέλει την αγκαλιά; Ποιος άνθρωπος δεν θέλει την αγάπη; Ακόμη και ο πιο στρυφνός, κακός, εντός εισαγωγικών, άνθρωπος, είναι έτσι γιατί δεν είχε στη ζωή του αγάπη, κατά τη γνώμη μου. Αν τον αγαπήσεις αυτόν τον άνθρωπο, θα γίνει… αρνάκι. Θα γίνει βούτυρο», είπε αρχικά ο ηθοποιός.

Μιλώντας για την ψυχική υγεία και τη σημασία της επικοινωνίας, ανέφερε: «Μιλάμε πια. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ότι μιλάς και ότι υπάρχει παντού βοήθεια. Μπορείς να απευθυνθείς σε ειδικούς και να μιλήσεις, να πεις το πρόβλημά σου. Κάποτε αυτά όλα ήταν ταμπού. Δεν τα επικοινωνούσαμε, γιατί ντρεπόμασταν την κοινωνική κατακραυγή. Τώρα είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να έχεις ανθρώπους να μιλάς και να σε βοηθούν να ξεπεράσεις κάποια πράγματα που βίωσες ως μικρό παιδί».

Ο ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι ο ίδιος δεν έχει κάνει ποτέ ψυχοθεραπεία. «Δεν έχω πάει ποτέ για ψυχοθεραπεία. Πιστεύω ότι έχω πάρα πολύ καλούς φίλους και συμβούλους, εντός εισαγωγικών, που πάντα τα προβλήματά μου και τα θέματά μου, που ο καθένας έχει θέματα, τα επικοινωνούσα. Γιατί ξέρεις τι; Είμαι πολύ εξωστρεφής εγώ πια, δεν ήμουν τόσο, και ό,τι νιώθω και ό,τι βιώνω, το λέω».

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Η στάση του απέναντι στον έρωτα

Ο Μέμος Μπεγνής αναφέρθηκε εκτενώς και στον έρωτα, λέγοντας ότι οι άνθρωποι συχνά εξιδανικεύουν το πρόσωπο που ερωτεύονται. «Ο έρωτας, επειδή είναι κάτι πολύ περίεργο πράγμα… δεν ξέρω τι διεργασίες γίνονται και αρρωσταίνεις τόσο πολύ… και ερωτεύεσαι έναν άνθρωπο και γίνεται το κέντρο του κόσμου σου ξαφνικά, χωρίς να ξέρεις πολλές φορές τον λόγο, νομίζω ότι πλάθουμε έναν άνθρωπο που ερωτευόμαστε στο μυαλό μας έτσι που δεν είναι αυτό τελικά. Το μεγαλοποιούμε πάρα πολύ».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Και πιστεύω, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα τελικά… Το ’χε πει ένας φίλος αυτό και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό. Ότι… γιατί ερωτευόμαστε; Αυτή είναι μια ερώτηση που ποτέ δεν θα απαντηθεί, αλλά νομίζω μέσα μου την έχω απαντήσει ως εξής. Ότι ένα δικό μας τραύμα μεγάλο, κούμπωσε με το τραύμα του άλλου ανθρώπου. Έγινε αυτό το παζλ και όταν κούμπωσαν αυτά τα δύο τραύματα, επειδή ο ένας παίρνει από τον άλλον, ερωτευτήκαμε πάρα πολύ».

Ο ηθοποιός παραδέχθηκε ότι έχει αγαπήσει βαθιά και έχει περάσει δύσκολες στιγμές, ωστόσο τόνισε ότι δεν φοβάται να ερωτευτεί ξανά. «Πάρα πολύ, νομίζω. Ναι, πολύ. Και αγάπησα πολύ και συνεχίζω και αγαπώ. Αλλά όταν έρθει, καλώς να ’ρθει. Δεν το συζητώ. Έχω περάσει και δύσκολα. Πολύ, πάρα πολύ. Αλλά… ξέρεις, είμαι από αυτούς που λένε ότι… εγώ τον έρωτα στο μυαλό μου τον έχω πάρα πολύ απλό.

Είμαι αμοιβάδα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λέω να ερωτευτώ και δεν με νοιάζει αν πληγωθώ. Οι άλλοι λένε, “Ξέρεις, μήπως αυτό και μήπως πληγωθώ και δεν μπορούμε να είμαστε μαζί, γιατί μπορεί σε πέντε μήνες να με αφήσεις”. Δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να είμαι στα πατώματα και ας πληγωθώ. Δεν πειράζει, θέλω να το ζήσω εγώ, θέλω να ζήσω το τώρα».