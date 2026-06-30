Ρεάλ Μαδρίτης: Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Πέδρο Μαρτίνεθ – Έτοιμη να πληρώσει 1 εκατ. ευρώ στη Βαλένθια

Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Πέδρο Μαρτίνεθ, καθώς απομένουν μόνο τα τυπικά για την αποχώρηση του Σέρτζιο Σκαριόλο από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της MARCA, οι Μαδριλένοι είναι έτοιμοι να καταβάλουν περίπου 1.000.000 ευρώ στη Βαλένθια, προκειμένου να αποκτήσουν τον 65χρονο προπονητή. Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Ισπανός τεχνικός βρίσκεται μία ανάσα από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της «Βασίλισσας», με συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών και ετήσιες απολαβές κοντά στο 1.000.000 ευρώ.

Η πορεία του Μαρτίνεθ στη Βαλένθια

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη Βαλένθια και θεωρήθηκε, μαζί με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ένας από τους κορυφαίους προπονητές της χρονιάς. Η ομάδα του έφτασε στο Final Four και κατέκτησε το ισπανικό πρωτάθλημα, γεγονός που ενίσχυσε το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 65χρονος τεχνικός έχει εργαστεί σε πολλές ισπανικές ομάδες, μεταξύ των οποίων η Βαλένθια, η Γρανάδα, η Τενερίφη, η Τζιρόνα και η Σεβίλλη. Ωστόσο, δεν έχει καθίσει μέχρι σήμερα στον πάγκο ενός από τους δύο μεγάλους συλλόγους της χώρας, κάτι που φαίνεται ότι βρίσκεται πλέον κοντά στο να συμβεί.

Παράλληλα, οι αποχωρήσεις βασικών παικτών από τη Βαλένθια, όπως οι Μοντέρο, Μπαντιό, Κι, Τέιλορ και Ντε Λαρέα, δημιουργούν νέα δεδομένα για τον Μαρτίνεθ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα σημαντική για την επόμενη ημέρα της καριέρας του.