Ρεάλ Μαδρίτης: Πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Πέδρο Μαρτίνεθ – Έτοιμη να πληρώσει 1 εκατ. ευρώ στη Βαλένθια

Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να κινείται για την πρόσληψη του Πέδρο Μαρτίνεθ, μετά την επικείμενη αποχώρηση του Σέρτζιο Σκαριόλο. Σύμφωνα με τη MARCA, οι Μαδριλένοι είναι έτοιμοι να πληρώσουν 1.000.000 ευρώ στη Βαλένθια, ενώ ο Ισπανός τεχνικός αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθλητισμός

Πέδρο Μαρτίνεθ
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Πέδρο Μαρτίνεθ, καθώς απομένουν μόνο τα τυπικά για την αποχώρηση του Σέρτζιο Σκαριόλο.
  • Οι Μαδριλένοι είναι έτοιμοι να καταβάλουν περίπου 1.000.000 ευρώ στη Βαλένθια για τον 65χρονο προπονητή, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο.
  • Ο Πέδρο Μαρτίνεθ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη Βαλένθια, φτάνοντας στο Final Four και κατακτώντας το ισπανικό πρωτάθλημα, γεγονός που ενίσχυσε το ενδιαφέρον της Ρεάλ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Πέδρο Μαρτίνεθ, καθώς απομένουν μόνο τα τυπικά για την αποχώρηση του Σέρτζιο Σκαριόλο από την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της MARCA, οι Μαδριλένοι είναι έτοιμοι να καταβάλουν περίπου 1.000.000 ευρώ στη Βαλένθια, προκειμένου να αποκτήσουν τον 65χρονο προπονητή. Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι ο Ισπανός τεχνικός βρίσκεται μία ανάσα από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της «Βασίλισσας», με συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών και ετήσιες απολαβές κοντά στο 1.000.000 ευρώ.

Η πορεία του Μαρτίνεθ στη Βαλένθια

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τη Βαλένθια και θεωρήθηκε, μαζί με τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ένας από τους κορυφαίους προπονητές της χρονιάς. Η ομάδα του έφτασε στο Final Four και κατέκτησε το ισπανικό πρωτάθλημα, γεγονός που ενίσχυσε το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο 65χρονος τεχνικός έχει εργαστεί σε πολλές ισπανικές ομάδες, μεταξύ των οποίων η Βαλένθια, η Γρανάδα, η Τενερίφη, η Τζιρόνα και η Σεβίλλη. Ωστόσο, δεν έχει καθίσει μέχρι σήμερα στον πάγκο ενός από τους δύο μεγάλους συλλόγους της χώρας, κάτι που φαίνεται ότι βρίσκεται πλέον κοντά στο να συμβεί.

Παράλληλα, οι αποχωρήσεις βασικών παικτών από τη Βαλένθια, όπως οι Μοντέρο, Μπαντιό, Κι, Τέιλορ και Ντε Λαρέα, δημιουργούν νέα δεδομένα για τον Μαρτίνεθ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα σημαντική για την επόμενη ημέρα της καριέρας του.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ