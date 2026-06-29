Μεξικό: Χήρα χόρεψε twerk στην κηδεία του συζύγου της και προκάλεσε αντιδράσεις – Δείτε βίντεο

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Βίντεο από κηδεία στο Μεξικό έγινε viral στα social media, καθώς καταγράφει μια χήρα να αποχαιρετά τον νεκρό σύζυγό της χορεύοντας twerk πάνω και γύρω από το φέρετρο, υπό τους ήχους μουσικής reggaeton.

Το στιγμιότυπο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς αρκετοί χρήστες έκαναν λόγο για έλλειψη σεβασμού, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι η γυναίκα επέλεξε έναν προσωπικό και συναισθηματικά φορτισμένο τρόπο για να αποχαιρετήσει τον σύζυγό της.

Το βίντεο που έγινε viral

Στο βίντεο, συγγενείς και φίλοι βρίσκονται γύρω από το ανοιχτό φέρετρο, ενώ η μουσική ακούγεται δυνατά και αρκετοί παρευρισκόμενοι χειροκροτούν στον ρυθμό. Πολλοί φορούν μπλουζάκια με τη φωτογραφία του εκλιπόντος, ενώ σε ορισμένα πλάνα διακρίνονται μουσικοί να τραγουδούν ζωντανά μπροστά στο φέρετρο.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η χήρα εμφανίζεται συναισθηματικά φορτισμένη και με δάκρυα στα μάτια. Η γυναίκα χορεύει κοντά στο φέρετρο και αποχαιρετά τον σύζυγό της με τον δικό της τρόπο.

Οι αντιδράσεις στα social media

Η εικόνα προκάλεσε κύμα σχολίων στα social media. Ορισμένοι χρήστες υποστήριξαν ότι μια κηδεία πρέπει να διατηρεί πιο αυστηρό και σοβαρό χαρακτήρα. Άλλοι, αντίθετα, θεώρησαν ότι η πράξη της γυναίκας αποτέλεσε προσωπικό φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που ενδεχομένως αγαπούσε τη μουσική, τον χορό και τη χαρά.

Το υλικό κοινοποιήθηκε από τον Περουβιανό καλλιτέχνη Cristian Huancahuari, γνωστό ως «El Cangri del Callao», ο οποίος έχει γίνει γνωστός για τις εμφανίσεις του σε τελετές αποχαιρετισμού στη Λατινική Αμερική.

Το περιστατικό ανέδειξε ξανά τη συζήτηση για τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι και οι πολιτισμοί διαχειρίζονται το πένθος και αποχαιρετούν ένα αγαπημένο πρόσωπο.