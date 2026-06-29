Κατερίνα Γερονικολού για Γιάννη Τσιμιτσέλη: «Ύστερα από πολύ καιρό βαριέσαι να τσακωθείς – Τον έχεις αποδεχτεί τον άλλον»

Η Κατερίνα Γερονικολού και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης αποτελούν ένα από τα πιο ωραία ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η αγαπημένη ηθοποιός ρωτήθηκε για την φετινή της συνεργασία με τον συνάδελφό της και σύντροφό της, αλλά και για τον λόγο που μπορεί να τσακωθούν.

Μιλώντας για την συνεργασία της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, η Κατερίνα Γερονικολού απάντησε: «Είναι ωραία συνθήκη. Δηλαδή θα έλεγα ναι και σε μια επόμενη πρόταση αν ήταν ο Γιάννης, αλλά δεν σημαίνει ότι θα συνεργάζομαι μόνο με μαζί του. Προφανώς υπάρχουν φανταστικοί ηθοποιοί που ανυπομονώ να συνεργαστώ για πρώτη φορά μαζί τους».

Όταν ρωτήθηκε για τον λόγο που μπορεί να τσακωθούν, η καλλιτέχνις εξήγησε πως: «Κυρίως γιατί είμαστε διαφορετικοί. Για το σπίτι, για το πρόγραμμα. Ύστερα από πολύ καιρό βαριέσαι κιόλας να τσακωθείς. Τον έχεις αποδεχτεί τον άλλον με τα καλά του και τα κακά του».