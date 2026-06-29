Κατερίνα Γερονικολού για Γιάννη Τσιμιτσέλη: «Ύστερα από πολύ καιρό βαριέσαι να τσακωθείς – Τον έχεις αποδεχτεί τον άλλον»

Η Κατερίνα Γερονικολού μίλησε για τη συνεργασία της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, εκφράζοντας την ικανοποίησή της και την προθυμία της για μελλοντικές συνεργασίες, όχι όμως αποκλειστικά μαζί του. Επίσης, αναφέρθηκε στους λόγους που μπορεί να τσακωθούν, επισημαίνοντας τις διαφορές τους και την αποδοχή του άλλου έπειτα από καιρό.

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Κατερίνα Γερονικολού
Φωτογραφία: Instagram/katerina_geronikolou
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κατερίνα Γερονικολού μίλησε για τη φετινή της συνεργασία με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και τους λόγους που μπορεί να τσακωθούν, σε συνέντευξή της.
  • Η ηθοποιός χαρακτήρισε τη συνεργασία της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη ως «ωραία συνθήκη», δηλώνοντας ότι θα έλεγε ναι και σε μια επόμενη πρόταση μαζί του, αλλά και ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί με άλλους ηθοποιούς.
  • Όσον αφορά τους τσακωμούς τους, η καλλιτέχνις εξήγησε πως «Κυρίως γιατί είμαστε διαφορετικοί. Για το σπίτι, για το πρόγραμμα», προσθέτοντας ότι «Ύστερα από πολύ καιρό βαριέσαι να τσακωθείς. Τον έχεις αποδεχτεί τον άλλον».

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Η Κατερίνα Γερονικολού και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης αποτελούν ένα από τα πιο ωραία ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Σε συνέντευξή της στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η αγαπημένη ηθοποιός ρωτήθηκε για την φετινή της συνεργασία με τον συνάδελφό της και σύντροφό της, αλλά και για τον λόγο που μπορεί να τσακωθούν.

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Μιλώντας για την συνεργασία της με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, η Κατερίνα Γερονικολού απάντησε: «Είναι ωραία συνθήκη. Δηλαδή θα έλεγα ναι και σε μια επόμενη πρόταση αν ήταν ο Γιάννης, αλλά δεν σημαίνει ότι θα συνεργάζομαι μόνο με μαζί του. Προφανώς υπάρχουν φανταστικοί ηθοποιοί που ανυπομονώ να συνεργαστώ για πρώτη φορά μαζί τους». 

Όταν ρωτήθηκε για τον λόγο που μπορεί να τσακωθούν, η καλλιτέχνις εξήγησε πως: «Κυρίως γιατί είμαστε διαφορετικοί. Για το σπίτι, για το πρόγραμμα. Ύστερα από πολύ καιρό βαριέσαι κιόλας να τσακωθείς. Τον έχεις αποδεχτεί τον άλλον με τα καλά του και τα κακά του». 

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