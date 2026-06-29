Φωτιά στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης – Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

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Φωτιά εκδηλώθηκε στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο, ενώ για λόγους ασφαλείας σημειώθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης σε τμήμα του Πανοράματος. Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται σε επιφυλακή, για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα , προκειμένου να περιορίσουν την έκταση της φωτιάς.