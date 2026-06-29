Φωτιά στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης – Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

Μια πυρκαγιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, κινητοποιώντας την Πυροσβεστική Υπηρεσία με 5 οχήματα και 12 πυροσβέστες. Η φωτιά προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης σε τμήμα της περιοχής, με συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ σε επιφυλακή για την αποκατάσταση.

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Κοινωνία

Φωτιά στο Πανόραμα
Πηγή: Voria.gr
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
  • Για λόγους ασφαλείας σημειώθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης σε τμήμα του Πανοράματος.
  • Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα, προκειμένου να περιορίσουν την έκταση της φωτιάς.

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Φωτιά εκδηλώθηκε στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο, ενώ για λόγους ασφαλείας σημειώθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης σε τμήμα του Πανοράματος. Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται σε επιφυλακή, για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα , προκειμένου να περιορίσουν την έκταση της φωτιάς.

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