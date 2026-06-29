Κώστας Μπερικόπουλος: «Νιώθω ευτυχής που έχω καταφέρει και έχω βρεθεί δίπλα στους δικούς μου ανθρώπους μέχρι το τέλος»

Ο καταξιωμένος ηθοποιός Κώστας Μπερικόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου μίλησε για την απώλεια της μητέρας του και τη συνολική διαχείριση του πένθους. Τόνισε ότι η απώλεια «δεν διαχειρίζεται» και πως τα πράγματα χρειάζονται τον χρόνο τους.

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Κώστας Μπερικόπουλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κώστας Μπερικόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στη «Super Κατερίνα», μιλώντας για τον θάνατο της μητέρας του και το δύσκολο θέμα της απώλειας.
  • Ο ηθοποιός δήλωσε «ευτυχής που έχω καταφέρει και έχω βρεθεί δίπλα στους δικούς μου ανθρώπους μέχρι το τέλος», ενώ τόνισε πως «η απώλεια δεν διαχειρίζεται» και «τα πράγματα θέλουν τον χρόνο τους».
  • Σε ερώτηση για το αν έχει μπει σε διαδικασία ψυχοθεραπείας, ο Κώστας Μπερικόπουλος απάντησε θετικά, καθώς «χρειάστηκε κάποιες στιγμές στη ζωή μου» και ήταν αποτελεσματική.

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Συνέντευξη στη «Super Κατερίνα» έδωσε ο Κώστας Μπερικόπουλος, η οποία προβλήθηκε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Ο καταξιωμένος ηθοποιός μίλησε για τον θάνατο της μητέρας του, αλλά και συνολικά για το δύσκολο θέμα της απώλειας, δηλώνοντας ότι  «δεν διαχειρίζεται» και ότι τα πράγματα θέλουν τον χρόνο τους.

Με αφορμή μία ερώτηση που δέχτηκε για τη μητέρα του, ο Κώστας Μπερικόπουλος ανέφερε ότι: «Δυστυχώς η μητέρα μου έχει φύγει από τη ζωή. Νιώθω ευτυχής που έχω καταφέρει και έχω βρεθεί δίπλα στους δικούς μου ανθρώπους μέχρι το τέλος». 

Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός είπε πως: «Η απώλεια δεν διαχειρίζεται. Θέλω να πω, αν δεν κάνει λίγο τον κύκλο του το πράγμα, όσο και να εκλογικεύεις κάποια πράγματα για να μαλακώνει ο πόνος της απώλειας, θέλουν τον χρόνο τους. Ποτέ δεν ξεχνώ να σκέφτομαι τα ωραία πράγματα που συνέβησαν μεταξύ μας». 

Σε ερώτηση για το αν έχει μπει σε διαδικασία ψυχοθεραπείας, ο Κώστας Μπερικόπουλος απάντησε: «Ναι. Χρειάστηκε κάποιες στιγμές στη ζωή μου. Αφού βγήκαν διάφορα ψυχοσωματικά, ζήτησα τη βοήθεια και ήταν αποτελεσματική». 

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