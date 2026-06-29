Κώστας Μπερικόπουλος: «Νιώθω ευτυχής που έχω καταφέρει και έχω βρεθεί δίπλα στους δικούς μου ανθρώπους μέχρι το τέλος»

Συνέντευξη στη «Super Κατερίνα» έδωσε ο Κώστας Μπερικόπουλος, η οποία προβλήθηκε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Ο καταξιωμένος ηθοποιός μίλησε για τον θάνατο της μητέρας του, αλλά και συνολικά για το δύσκολο θέμα της απώλειας, δηλώνοντας ότι «δεν διαχειρίζεται» και ότι τα πράγματα θέλουν τον χρόνο τους.

Με αφορμή μία ερώτηση που δέχτηκε για τη μητέρα του, ο Κώστας Μπερικόπουλος ανέφερε ότι: «Δυστυχώς η μητέρα μου έχει φύγει από τη ζωή. Νιώθω ευτυχής που έχω καταφέρει και έχω βρεθεί δίπλα στους δικούς μου ανθρώπους μέχρι το τέλος».

Συνεχίζοντας, ο ηθοποιός είπε πως: «Η απώλεια δεν διαχειρίζεται. Θέλω να πω, αν δεν κάνει λίγο τον κύκλο του το πράγμα, όσο και να εκλογικεύεις κάποια πράγματα για να μαλακώνει ο πόνος της απώλειας, θέλουν τον χρόνο τους. Ποτέ δεν ξεχνώ να σκέφτομαι τα ωραία πράγματα που συνέβησαν μεταξύ μας».

Σε ερώτηση για το αν έχει μπει σε διαδικασία ψυχοθεραπείας, ο Κώστας Μπερικόπουλος απάντησε: «Ναι. Χρειάστηκε κάποιες στιγμές στη ζωή μου. Αφού βγήκαν διάφορα ψυχοσωματικά, ζήτησα τη βοήθεια και ήταν αποτελεσματική».