Τουρκία: Μεγάλη φωτιά στη Σμύρνη – Απειλεί κατοικημένες περιοχές – ΒΙΝΤΕΟ

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή Τσανταρλί του Ντικιλί, στη Σμύρνη της δυτικής Τουρκίας, με τις φλόγες να πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές.

🔴 İzmir Dikili’deki orman yangını yerleşim yerlerine ulaştıhttps://t.co/IcZ4D2vHvk pic.twitter.com/xzlbtWFUQa — CGTN Türk (@cgtnturk) June 29, 2026

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:00 σε γεωργική έκταση, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και εξαπλώθηκε γρήγορα σε γειτονικές δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

İzmir’in Dikili ilçesi Çandarlı Mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, 7 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz ve 4 adet dozerle müdahale ediliyor.#sondakika #izmir #dikili #ormanyangını pic.twitter.com/5rG6pTmPPn — İzmirHattı (@izmirhatti) June 29, 2026

Μεγάλη επιχείρηση από ξηρά και αέρα

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επτά πυροσβεστικά αεροσκάφη, οκτώ ελικόπτερα, 35 πυροσβεστικά οχήματα και τέσσερις μπουλντόζες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα τόσο από αέρος όσο και από εδάφους, ωστόσο οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο τους και ευνοούν τη συνεχή εξάπλωση του μετώπου.

İzmir Dikili’de tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 uçak ve 5 helikopterle alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. pic.twitter.com/83bmdIrG0m — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) June 29, 2026

Πύρινα μέτωπα σε τέσσερις επαρχίες

Την ίδια ώρα, δασικές πυρκαγιές μαίνονται και σε άλλες περιοχές της Τουρκίας. Εκτός από τη Σμύρνη, σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις κατάσβεσης στις επαρχίες Τσανάκκαλε, Προύσα και Άδανα, όπου οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.