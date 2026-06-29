Τουρκία: Μεγάλη φωτιά στη Σμύρνη – Απειλεί κατοικημένες περιοχές – ΒΙΝΤΕΟ

Μια μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή Τσανταρλί του Ντικιλί, στη Σμύρνη της δυτικής Τουρκίας, με τις φλόγες να πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχειρούν από ξηρά και αέρα, ενώ δασικές πυρκαγιές μαίνονται ταυτόχρονα και στις επαρχίες Τσανάκκαλε, Προύσα και Άδανα.

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Φωτογραφία: @cgtnturk/X
Φωτογραφία: @cgtnturk/X
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη πυρκαγιά μαίνεται ανεξέλεγκτη στην περιοχή Τσανταρλί του Ντικιλί, στη Σμύρνη, με τις φλόγες να απειλούν κατοικημένες περιοχές.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε σε γεωργική έκταση και εξαπλώθηκε ραγδαία σε δασικές εκτάσεις, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.
  • Μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από ξηρά και αέρα, ωστόσο οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο τους. Παράλληλα, πυρκαγιές μαίνονται και σε άλλες τρεις επαρχίες της Τουρκίας.

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή Τσανταρλί του Ντικιλί, στη Σμύρνη της δυτικής Τουρκίας, με τις φλόγες να πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:00 σε γεωργική έκταση, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και εξαπλώθηκε γρήγορα σε γειτονικές δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Μεγάλη επιχείρηση από ξηρά και αέρα

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επτά πυροσβεστικά αεροσκάφη, οκτώ ελικόπτερα, 35 πυροσβεστικά οχήματα και τέσσερις μπουλντόζες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα τόσο από αέρος όσο και από εδάφους, ωστόσο οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο τους και ευνοούν τη συνεχή εξάπλωση του μετώπου.

Πύρινα μέτωπα σε τέσσερις επαρχίες

Την ίδια ώρα, δασικές πυρκαγιές μαίνονται και σε άλλες περιοχές της Τουρκίας. Εκτός από τη Σμύρνη, σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις κατάσβεσης στις επαρχίες Τσανάκκαλε, Προύσα και Άδανα, όπου οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

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