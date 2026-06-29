Βενεζουέλα: «Ο γιος μου μού έδωσε δύναμη να ζήσω» – Συγκλονίζει η μητέρα που διασώθηκε από τα ερείπια μαζί με το νεογέννητο μωρό της

Η Νταγιάνα Πατίνο και το νεογέννητο μωρό της, Χουάν Νταβίντ, διασώθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια του σπιτιού τους στη Βενεζουέλα μετά από καταστροφικούς σεισμούς. Η μητέρα περιέγραψε στο BBC τις δραματικές ώρες, δηλώνοντας ότι ο γιος της ήταν η δύναμη που την κράτησε ζωντανή, με την ιστορία τους να γίνεται σύμβολο ελπίδας για τη χώρα.

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Διεθνή Νέα

Πηγή: BBC
Πηγή: BBC
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Νταγιάνα Πατίνο, η οποία ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια στη Βενεζουέλα μαζί με το μόλις 18 ημερών μωρό της, συγκλονίζει με τη μαρτυρία της, δηλώνοντας ότι «ο γιος μου μού έδωσε δύναμη να ζήσω».
  • Η εικόνα της διάσωσής τους έκανε τον γύρο του κόσμου, με το νεογέννητο να μετατρέπεται σε σύμβολο ελπίδας για τη Βενεζουέλα.
  • Ο σύζυγός της, Γκέρσον, που πίστεψε ότι είχαν χαθεί, χαρακτήρισε τη διάσωση «θαύμα» και δήλωσε ότι, παρόλο που έχασαν τα πάντα, «θα ξαναχτίσουμε όσα χάσαμε».

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Η Νταγιάνα Πατίνο, η οποία ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια του σπιτιού της στη Βενεζουέλα μαζί με το μόλις 18 ημερών μωρό της, περιέγραψε στο BBC τις δραματικές ώρες που πέρασε εγκλωβισμένη κάτω από τα συντρίμμια μετά τους καταστροφικούς σεισμούς.

Όπως είπε, ο μικρός Χουάν Νταβίντ ήταν η δύναμη που την κράτησε ζωντανή.

«Ο γιος μου μού έδωσε το κίνητρο να μείνω ξύπνια και σε εγρήγορση. Όσο ήταν ζωντανός εκείνος, θα ήμουν ζωντανή κι εγώ. Κάθε τόσο άγγιζα τη μύτη του για να βεβαιωθώ ότι εξακολουθούσε να αναπνέει», ανέφερε.

Η εικόνα της διάσωσής τους έκανε τον γύρο του κόσμου, με το νεογέννητο να μετατρέπεται σε σύμβολο ελπίδας για τη Βενεζουέλα, όπου οι δίδυμοι σεισμοί έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.450 ανθρώπους.

«Ένιωσα σαν να πετούσα»

Η Νταγιάνα βρισκόταν στην κουζίνα του διαμερίσματός της, στον όγδοο όροφο πολυκατοικίας στη Λα Γκουάιρα, όταν σημειώθηκαν οι σεισμοί.

«Έτρεξα αμέσως να πάρω στην αγκαλιά μου το μωρό μου, γιατί νόμιζα ότι θα ήταν απλώς μια μικρή δόνηση. Ένιωσα σαν να πετούσα. Μετά σαν να βυθιζόμουν μέσα σε νερό και χώμα και τελικά έπεσα στο σημείο όπου παρέμεινα εγκλωβισμένη. Δεν ξέρω πώς δεν άφησα το μωρό μου, ενώ εκσφενδονιζόμουν. Συνθλίφτηκα πάνω σε έπιπλα», περιέγραψε.

Αρχικά φώναζε απελπισμένα για βοήθεια, όμως γρήγορα κατάλαβε ότι κανείς δεν μπορούσε να την ακούσει.

«Είπα στον εαυτό μου ότι δεν έπρεπε να σπαταλήσω τις δυνάμεις μου. Θα φώναζα μόνο όταν άκουγα φωνές ή βήματα», είπε.

Η ίδια παρέμεινε ακινητοποιημένη, με το αριστερό της πόδι παγιδευμένο κάτω από τσιμέντο και το κεφάλι της πιεσμένο πάνω σε έναν βράχο.

Η Βίβλος που της έδωσε ελπίδα

Μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, η Νταγιάνα είπε ότι ένιωσε μια Βίβλο κάτω από το σώμα της.

«Εκεί ξεκίνησε το ταξίδι της επιβίωσής μου», είπε χαρακτηριστικά.

Μέσα από τα χαλάσματα έβλεπε μόνο μια μικρή κουκκίδα φωτός, «σαν το φεγγάρι».

Η ελπίδα αναπτερώθηκε όταν άκουσε τον αδελφό της να φωνάζει το όνομά της.

«Είπα στον εαυτό μου ότι αυτή ήταν η μοναδική μου ευκαιρία. Φώναξα με όλη μου τη δύναμη “Εδώ είμαι”. Εκείνος μου απάντησε: “Σε βρήκα και σου υπόσχομαι ότι δεν θα φύγω μέχρι να σε βγάλω έξω”».

Ο αδελφός της κράτησε την υπόσχεσή του και, ύστερα από μια ιδιαίτερα λεπτή επιχείρηση, η ίδια και το νεογέννητο διασώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης.

Πηγή: BBC

«Νόμιζα ότι είχαν πεθάνει»

Η Νταγιάνα υπέστη τραυματισμούς και στα δύο πόδια, ενώ ο μικρός Χουάν Νταβίντ τραυματίστηκε ελαφρά.

Ο σύζυγός της, Γκέρσον, είχε μόλις επιστρέψει στο σπίτι όταν σημειώθηκαν οι σεισμοί. Κατάφερε να σωθεί πηδώντας έναν φράχτη, όμως όταν είδε την πολυκατοικία να έχει καταρρεύσει πίστεψε ότι η σύζυγος και το παιδί του είχαν χαθεί.

«Ήταν ένα θαύμα. Νόμιζα ότι είχαν πεθάνει. Όταν είδα τον γιο μου ένιωσα σαν να γεννήθηκα ξανά. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ένιωσα ότι η ζωή επέστρεψε μέσα μου», είπε.

Το σπίτι της οικογένειας καταστράφηκε ολοσχερώς, όπως και όλα τα υπάρχοντά τους, ενώ ο σκύλος τους εξακολουθεί να αγνοείται.

«Χάσαμε σχεδόν τα πάντα, αλλά είμαστε εδώ. Θα ξαναχτίσουμε όσα χάσαμε», δήλωσε ο Γκέρσον.

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