Φινλανδία: Συναγερμός για ποδηλάτη που μαχαιρώνει αλλοδαπούς στο Οούλου – Η περιγραφή του υπόπτου και τα σενάρια

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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Οούλου της βόρειας Φινλανδίας, καθώς οι αρχές αναζητούν τον δράστη σειράς βίαιων επιθέσεων εναντίον ατόμων αλλοδαπής καταγωγής, οι περισσότερες από τις οποίες πραγματοποιήθηκαν από ποδηλάτη.

Μέσα στους τελευταίους τρεις μήνες έχουν καταγραφεί τέσσερις επιθέσεις, εκ των οποίων οι τρεις ήταν με μαχαίρι, ενώ παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και πέρυσι.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της μονάδας ερευνών της βόρειας Φινλανδίας, Πέτρι Σαβέλα, ο ύποπτος παραμένει ασύλληπτος.

Το τελευταίο μαχαίρωμα

Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή στην περιοχή Καουκοβαΐνιο, όταν άνδρας αλλοδαπής καταγωγής δέχθηκε μαχαιριά στην πλάτη από ποδηλάτη.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από κάμερες ασφαλείας και ζητά τη βοήθεια των πολιτών για την ταυτοποίηση του υπόπτου. Η υπόθεση ερευνάται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η περιγραφή του υπόπτου

Οι αρχές καλούν κατοίκους και επιχειρήσεις της περιοχής να ελέγξουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν την περιοχή το βράδυ της 26ης Ιουνίου, πριν και μετά τις 19:50.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος κινούνταν με τρόπο που τραβούσε την προσοχή, καθώς οδηγούσε ένα κλασικό ποδήλατο, προστατεύοντας εμφανώς το αριστερό του πόδι. Τη στιγμή της επίθεσης φορούσε καπέλο και πουκάμισο.

Οι αρχές διευκρίνισαν επίσης ότι, σε αντίθεση με όσα είχαν κυκλοφορήσει, ο ύποπτος δεν φαίνεται να είναι ηλικιωμένος, αλλά ένας άνδρας ηλικίας περίπου 20 έως 35 ετών.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο κατά συρροή δράστη

Η φινλανδική αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο οι επιθέσεις να συνδέονται μεταξύ τους και να πρόκειται για δράστη που έχει επιτεθεί κατ’ επανάληψη σε άτομα αλλοδαπής καταγωγής, σύμφωνα με το Yle.

Ένας άνδρας είχε συλληφθεί στο παρελθόν ως ύποπτος για μία από τις επιθέσεις, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος όταν το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για την προφυλάκισή του.

Παράλληλα, την άνοιξη τέσσερις Φινλανδοί, οι οποίοι δεν ήταν αλλοδαπής καταγωγής, δέχθηκαν επίθεση από ποδηλάτη που τους έσπρωχνε. Ο άνδρας εντοπίστηκε άμεσα και, σύμφωνα με την αστυνομία, αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας.

Όλες οι πρόσφατες επιθέσεις έχουν καταγραφεί σε περιοχές νότια του κέντρου του Οούλου, με τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.