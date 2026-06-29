Νύχτα τρόμου στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 15 νεκροί, 118 τραυματίες σε Ντνίπρο, Ζαπορίζια, Χάρκοβο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 118 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις που εξαπολύθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε μετά και το πρωινό πλήγμα στο Ντνίπρο.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 108 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας, από τα οποία καταρρίφθηκαν τα 82.



Πέντε νεκροί στο Ντνίπρο

Στο Ντνίπρο, στην κεντροανατολική Ουκρανία, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν από το πρωινό ρωσικό πλήγμα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Χάνζα.

Τέσσερις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει ποιο όπλο χρησιμοποίησαν οι ρωσικές δυνάμεις για την επίθεση στην πόλη, η οποία βρίσκεται περισσότερα από 100 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου, αναφέρει η Kyiv Independent.

Θύματα σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι

Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίστηκαν. Στον απολογισμό περιλαμβάνονται και τα θύματα της πρωινής επίθεσης σε μίνι λεωφορείο, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι έξι, ανάμεσά τους ένα παιδί.

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 25 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, ένα κορίτσι 10 ετών και ένα αγόρι 16 ετών.

Στην περιφέρεια Σούμι, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις.

Επιθέσεις και σε άλλες περιοχές

Στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ, ρωσικό drone έπληξε πρατήριο καυσίμων, τραυματίζοντας έναν εργαζόμενο.

Παράλληλα, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ενώ άλλοι 14 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια της Χερσώνας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.