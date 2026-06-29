Νύχτα τρόμου στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 15 νεκροί, 118 τραυματίες σε Ντνίπρο, Ζαπορίζια, Χάρκοβο

Ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία το τελευταίο 24ωρο προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων και τον τραυματισμό 118, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Τα πλήγματα έπληξαν κυρίως τις περιφέρειες Ντνίπρο, Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι, με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία να αναφέρει την κατάρριψη 82 από 108 ρωσικά drones.

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Διεθνή Νέα

Οι συνέπειες της πρωινής ρωσικής επίθεσης στο Ντνίπρο, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 28. (Πηγή: Telegram / Ολεξάντρ Χάνζα, περιφερειάρχης Ντνιπροπετρόφσκ - Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS) στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
Οι συνέπειες της πρωινής ρωσικής επίθεσης στο Ντνίπρο, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 28. (Πηγή: Telegram / Ολεξάντρ Χάνζα, περιφερειάρχης Ντνιπροπετρόφσκ - Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS) στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 118 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις που εξαπολύθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας.
  • Στο Ντνίπρο, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 28 τραυματίστηκαν, ενώ στην περιφέρεια της Ζαπορίζια οι νεκροί έφτασαν τους έξι και οι τραυματίες τους 34.
  • Η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 108 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας, με θύματα να καταγράφονται επίσης σε Χάρκοβο, Σούμι, Τσερνίχιβ, Ντονέτσκ και Χερσώνα.

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Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 118 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις που εξαπολύθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε μετά και το πρωινό πλήγμα στο Ντνίπρο.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 108 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη διάρκεια της νύχτας, από τα οποία καταρρίφθηκαν τα 82.

Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS) στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (ДСНС Дніпропетровщини)
Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS) στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (ДСНС Дніпропетровщини)
Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS) στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (ДСНС Дніпропетровщини)
Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS) στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (ДСНС Дніпропетровщини)
Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS) στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (ДСНС Дніпропетровщини)
Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS) στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (ДСНС Дніпропетровщини)
Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS) στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (ДСНС Дніпропетровщини)
Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS) στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (ДСНС Дніпропетровщини)

Πέντε νεκροί στο Ντνίπρο

Στο Ντνίπρο, στην κεντροανατολική Ουκρανία, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν από το πρωινό ρωσικό πλήγμα, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Χάνζα.

Τέσσερις από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει ποιο όπλο χρησιμοποίησαν οι ρωσικές δυνάμεις για την επίθεση στην πόλη, η οποία βρίσκεται περισσότερα από 100 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου, αναφέρει η Kyiv Independent.

Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση της Ζαπορίζια (Запорізька обласна військова адміністрація)
Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση της Ζαπορίζια (Запорізька обласна військова адміністрація)
Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση της Ζαπορίζια (Запорізька обласна військова адміністрація)
Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση της Ζαπορίζια (Запорізька обласна військова адміністрація)
Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση της Ζαπορίζια (Запорізька обласна військова адміністрація)
Περιφερειακή Στρατιωτική Διοίκηση της Ζαπορίζια (Запорізька обласна військова адміністрація)

Θύματα σε Ζαπορίζια, Χάρκοβο και Σούμι

Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 34 τραυματίστηκαν. Στον απολογισμό περιλαμβάνονται και τα θύματα της πρωινής επίθεσης σε μίνι λεωφορείο, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι έξι, ανάμεσά τους ένα παιδί.

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 25 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, ένα κορίτσι 10 ετών και ένα αγόρι 16 ετών.

Στην περιφέρεια Σούμι, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις.

Επιθέσεις και σε άλλες περιοχές

Στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ, ρωσικό drone έπληξε πρατήριο καυσίμων, τραυματίζοντας έναν εργαζόμενο.

Παράλληλα, επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ενώ άλλοι 14 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια της Χερσώνας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

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