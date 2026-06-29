Βενεζουέλα: Έκρηξη με 8 τραυματίες σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου

Τουλάχιστον οχτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε χθες βράδυ (27/6/2026) σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου, που διαχειρίζεται η δημόσια εταιρεία Petroleos de Venezula (PDVSA) στην πολιτεία Απούρε της Βενεζουέλας, τόνισαν πηγές.
🇻🇪 At least eight workers were injured after an explosion at a state-run oil rig in Venezuela’s Apure state. pic.twitter.com/xQ15EVQ1Bm
— NewsForce (@Newsforce) June 29, 2026
Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στη γειτονική Κολομβία για να λάβουν ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με τις πηγές και βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η PDVSA δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.
Πηγή: Zamin