Βενεζουέλα: Έκρηξη με 8 τραυματίες σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου

Έκρηξη σημειώθηκε χθες βράδυ (27/6/2026) σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου της δημόσιας εταιρείας Petroleos de Venezula (PDVSA) στην πολιτεία Απούρε της Βενεζουέλας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον οχτώ άνθρωποι. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στη γειτονική Κολομβία για ιατρική περίθαλψη, ενώ η PDVSA δεν έχει ακόμη απαντήσει σε αίτημα για σχόλιο.

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Διεθνή Νέα

έκρηξη Βενεζουέλα
Πηγή: Zamin
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον οχτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε χθες βράδυ (27/6/2026) σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου στην πολιτεία Απούρε της Βενεζουέλας.
  • Η εξέδρα άντλησης πετρελαίου διαχειρίζεται η δημόσια εταιρεία Petroleos de Venezula (PDVSA).
  • Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στη γειτονική Κολομβία για να λάβουν ιατρική περίθαλψη.

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Τουλάχιστον οχτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε χθες βράδυ (27/6/2026) σε εξέδρα άντλησης πετρελαίου, που διαχειρίζεται η δημόσια εταιρεία Petroleos de Venezula (PDVSA) στην πολιτεία Απούρε της Βενεζουέλας, τόνισαν πηγές.

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Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στη γειτονική Κολομβία για να λάβουν ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με τις πηγές και βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Η PDVSA δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Πηγή: Zamin

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