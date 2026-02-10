Τραγωδία στο Μεξικό: Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες από έκρηξη αγωγού πετρελαίου

Σταύρος Ιωακείμ

διεθνή

Τραγωδία στο Μεξικό: Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες από έκρηξη αγωγού πετρελαίου

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έξι τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη σε αγωγό πετρελαίου της κρατικής εταιρείας Pemex, η οποία σημειώθηκε στον Ισθμό του Τεουαντεπέκ, στην πολιτεία Οαχάκα στο Μεξικό. Την πληροφορία γνωστοποίησε ο κυβερνήτης της περιοχής, Σάλομον Χάρα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες του συμβάντος.

Η διοίκηση της Pemex δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε επίσημη τοποθέτηση ή σχολιασμό για τα αίτια της έκρηξης, παρότι της ζητήθηκε σχετική ενημέρωση. Η απουσία επίσημων απαντήσεων αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για το τι προκάλεσε το περιστατικό και για το αν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια πριν από την έκρηξη.

Το ιστορικό παρόμοιων ατυχημάτων στην Οαχάκα

Σε σχέση με το ευρύτερο πλαίσιο, παρόμοια ατυχήματα στην Οαχάκα έχουν αποδοθεί στο παρελθόν σε διαρροές υλικών, οι οποίες συνδέθηκαν είτε με έντονα καιρικά φαινόμενα είτε με τεχνικές αστοχίες κατά τη διάρκεια εργασιών. Παρότι η εταιρεία τηρεί σιγή, οι συγκεκριμένες αιτίες έχουν επανέλθει επανειλημμένα σε προηγούμενα περιστατικά.

Στρατηγικά έργα και ζητήματα ασφάλειας

Ο Ισθμός του Τεουαντεπέκ βρίσκεται στο επίκεντρο στρατηγικού σχεδίου για τη σύνδεση του Jaltipan με τη Salina Cruz μέσω νέων αγωγών. Την ίδια στιγμή, η Pemex δέχεται συχνά επικρίσεις για τα πρωτόκολλα ασφαλείας που εφαρμόζει, καθώς οι εκρήξεις από παράνομες συνδέσεις ή από πλημμελή συντήρηση καταγράφονται ως επαναλαμβανόμενο πρόβλημα στις υποδομές της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

O «κανόνας ύπνου 7:1» που μπορεί να μας προσθέσει 4 χρόνια ζωής, σύμφωνα με την επιστήμη

Συνάντηση του Υπουργού Υγείας με στελέχη της Παγκόσμιας Τράπεζας

Πόσο θα κοστίσει η Τσικνοπέμπτη – Ανατιμήσεις έως 13% στα κρέατα

ΜΙΔΑ: Τι θα δηλώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
05:05 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Μακελειό στον Καναδά: Δέκα νεκροί και πάνω από 25 τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο στη Βρετανική Κολομβία

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου δράστη, έχουν πέσει νεκροί σε επί...
02:46 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Αποκαλύψεις-σοκ για τον Έπσταϊν: Σωφρονιστικοί υπάλληλοι φέρονται να έβγαλαν «ψεύτικο πτώμα» για να παραπλανήσουν τα ΜΜΕ

Νέες αποκαλύψεις φωτίζουν με ακόμη μεγαλύτερη σκιά τις συνθήκες γύρω από τον θάνατο του Τζέφρι...
00:16 , Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026

Καταγγελία Τραμπ στην αστυνομία για τον Επστάιν: «Ευτυχώς που τον σταματάτε, είναι αηδιαστικός»

Ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε προσωπικά στον αρχηγό της αστυνομίας του Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, ...
23:37 , Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

ΗΠΑ: Οι 6 δισεκατομμυριούχοι στους φακέλους Επστάιν που έκρυψε το υπουργείο Δικαιοσύνης – Καταγγελίες για ευρύτερη συγκάλυψη

Έξι ισχυροί και εξαιρετικά εύποροι άνδρες κατονομάστηκαν δημόσια από μέλη του Κογκρέσου των ΗΠ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα