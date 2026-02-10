Τραγωδία στο Μεξικό: Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες από έκρηξη αγωγού πετρελαίου

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έξι τραυματίστηκαν έπειτα από έκρηξη σε αγωγό πετρελαίου της κρατικής εταιρείας Pemex, η οποία σημειώθηκε στον Ισθμό του Τεουαντεπέκ, στην πολιτεία Οαχάκα στο Μεξικό. Την πληροφορία γνωστοποίησε ο κυβερνήτης της περιοχής, Σάλομον Χάρα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες του συμβάντος.

Η διοίκηση της Pemex δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε επίσημη τοποθέτηση ή σχολιασμό για τα αίτια της έκρηξης, παρότι της ζητήθηκε σχετική ενημέρωση. Η απουσία επίσημων απαντήσεων αφήνει ανοιχτά ερωτήματα για το τι προκάλεσε το περιστατικό και για το αν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια πριν από την έκρηξη.

Το ιστορικό παρόμοιων ατυχημάτων στην Οαχάκα

Σε σχέση με το ευρύτερο πλαίσιο, παρόμοια ατυχήματα στην Οαχάκα έχουν αποδοθεί στο παρελθόν σε διαρροές υλικών, οι οποίες συνδέθηκαν είτε με έντονα καιρικά φαινόμενα είτε με τεχνικές αστοχίες κατά τη διάρκεια εργασιών. Παρότι η εταιρεία τηρεί σιγή, οι συγκεκριμένες αιτίες έχουν επανέλθει επανειλημμένα σε προηγούμενα περιστατικά.

Στρατηγικά έργα και ζητήματα ασφάλειας

Ο Ισθμός του Τεουαντεπέκ βρίσκεται στο επίκεντρο στρατηγικού σχεδίου για τη σύνδεση του Jaltipan με τη Salina Cruz μέσω νέων αγωγών. Την ίδια στιγμή, η Pemex δέχεται συχνά επικρίσεις για τα πρωτόκολλα ασφαλείας που εφαρμόζει, καθώς οι εκρήξεις από παράνομες συνδέσεις ή από πλημμελή συντήρηση καταγράφονται ως επαναλαμβανόμενο πρόβλημα στις υποδομές της.