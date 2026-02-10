Ανακοίνωση της Μπεσίκτας για πανό των οπαδών του Πανιωνιού: «Χυδαίο και προκλητικό»

Ο Πανιώνιος ολοκλήρωσε την παρουσία του στο EuroCup με βαριά εντός έδρας ήττα από την Μπεσίκτας με 74-114 στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής, ενώ λίγη ώρα μετά τη λήξη του αγώνα η τουρκική ομάδα προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση για πανό που αναρτήθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι έχει κινηθεί θεσμικά προς τη διοίκηση της EuroLeague, ζητώντας την αυστηρή τιμωρία των υπευθύνων.

Η επίσημη ανακοίνωση της Μπεσίκτας μετά τον αγώνα

Λίγη ώρα μετά τη λήξη της αναμέτρησης, η Μπεσίκτας εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία καταγγέλλει πανό που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η τουρκική ομάδα ανέφερε ότι έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασίες σε συνεργασία με τη διοίκηση της EuroLeague, προκειμένου να εξεταστεί το περιστατικό και να αποδοθούν ευθύνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπεσίκτας

«Στον αγώνα που έδωσε εκτός έδρας η ανδρική ομάδα μπάσκετ της Beşiktaş GAIN στο BKT EuroCup απέναντι στον εκπρόσωπο της Ελλάδας, τον Πανιώνιο Αθηνών, καταδικάζουμε και καταριόμαστε με τον πιο έντονο τρόπο το αισχρό και προκλητικό πανό που στόχευε τον σύλλογό μας, τους φιλάθλους μας, την Τουρκική Αστυνομία και τις εθνικές και ηθικές μας αξίες.

Αυτή η άσχημη επίθεση δεν στρέφεται μόνο κατά της Μπεσίκτας, αλλά αποτελεί μια ξεκάθαρη πράξη μίσους απέναντι στην τιμή, την ιστορία και τα ιερά του τουρκικού έθνους. Καμία αθλητική διοργάνωση, καμία πλατφόρμα δεν μπορεί να νομιμοποιήσει την εχθρότητα, τον ρατσισμό και τις προσβολές προς τις εθνικές μας αξίες.

Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση αυτή την ανήθικη και θρασύτατη στάση που μολύνει το ενωτικό πνεύμα του αθλητισμού. Ως Beşiktaş JK, έχουμε ήδη ξεκινήσει με αποφασιστικότητα όλες τις νομικές και διοικητικές ενέργειες ενώπιον της διοίκησης της EuroLeague, προκειμένου οι υπεύθυνοι αυτής της πρόκλησης να τιμωρηθούν με τον αυστηρότερο τρόπο και να μην επαναληφθούν παρόμοια ντροπιαστικά περιστατικά.»

Το πανό που αναρτήθηκε

