Porto Leone: Μπισμπίκης, Καρυστινός και Φούλοπ αποκαλύπτουν για την πιο κομβική σκηνή της σειράς

Νάντια Ρηγάτου

Media

Η κάμερα της «Super Κατερίνα» βρέθηκε στα γυρίσματα της αγαπημένης σειράς του Alpha«Porto Leone Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» και κατέγραψε όλα όσα θα δούμε απόψε στο συγκλονιστικό επεισόδιο της σειράς. 

 Δείτε τι αποκάλυψαν οι πρωταγωνιστές για τις καταιγιστικές εξελίξεις που θα δούμε απόψε: 

Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης): Είναι κομβική η σκηνή του γάμου γιατί, μέσα από αυτή τη σκηνή, θα αποκαλυφθούν μυστικά και θα μετακινηθεί η ιστορία, θα πάρει άλλη τροπή. Θα ζητήσουν εκδίκηση οι 2 γυναίκες (Αλεξάνδρα και Γαλήνη)… Οι δυο τους ελέγχουν όλη την κατάσταση, η μία προσπαθώντας να εκδικηθεί την άλλη.  Θα δούμε σε ποιο σημείο θα φτάσουμε. Κι εάν θα υπάρξει κάποιο κέρδος από όλα αυτά. Ή μόνο πόνος και τραγωδία.

Αντώνης Καρυστινός (Ντίνος Βούλγαρης): Έρχονται πολλές και σκληρές αποκαλύψεις. Η αρχή της εκδίκησης!

Ιζαμπέλλα Φούλοπ (Άντζελα/Αγγελική): Η ημέρα που περιμέναν η Αλεξάνδρα και η Άντζελα πως θα ερχόταν. Ήταν μέρος του σχεδίου τους από την πρώτη στιγμή. Τα πράγματα έχουν πάει ακριβώς όπως τα σχεδίαζε η Αλεξάνδρα.

Παρ΄όλα αυτά η Άντζελα έχει άρχισε να έχει κάποιες δεύτερες σκέψεις πάνω στο σχέδιο και στην εξέλιξή του… Θα αποκαλυφθούν τα πάντα! Σήμερα είναι η μέρα που αποκαλύπτεται όλο το παρελθόν, η δουλειά που έκανε προηγουμένως και ουσιαστικά ότι ήταν μέρος ενός σχεδίου και πιόνι ενός σχεδίου κι αυτή.

 Δείτε ολόκληρο το ρεπορτάζ εδώ: 

 

