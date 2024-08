Βίντεο: Η στιγμή της έκρηξης στο πετρελαιοφόρο Sounion από την επίθεση των Χούθι – ΒΙΝΤΕΟ

Τη στιγμή που πλήττουν το ελληνόκτητο πετρελαιοφόρο Μ/Τ Sounion δημοσίευσε σε σχετικό βίντεο η ομάδα ανταρτών Χούθι. Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή (23/8) στη Νότια Ερυθρά Θάλασσα. Είχε προηγηθεί η εκκένωση του πλοίου από το γαλλικό πολεμικό ναυτικό.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, υπάρχει μια πολύ ισχυρή έκρηξη που «καλύπτει» το πλοίο και κατόπιν πυκνά σύννεφα καπνού «γεμίζουν» το πλάνο. Με πάνω από 150 χιλιάδες τόνους αργού πετρελαίου, το δεξαμενόπλοιο καίγεται εγκαταλελειμμένο περίπου 77 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών της Υεμένης.

Σύμφωνα με αναφορές, η επίθεση έγινε στις 6:15 πμ (ώρα Ελλάδος) από δύο σκάφη πειρατών: στο ένα επέβαιναν από δύο ως πέντε άτομα και στο δεύτερο πάνω από δέκα. Σημειώνεται ότι το πλοίο χτυπήθηκε στη δεξιά πλευρά και έχασε την ισχύ του.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Yemen’s Houthis show footage of Greek ship (SOUNION) burning in the Red Sea following Houthi attack.

The 25-member crew was rescued by an EU naval mission.

The tanker was carrying crude oil from Iraq to Greece when it came under attack. pic.twitter.com/uDEpAwdY6K

— Clash Report (@clashreport) August 23, 2024