ΗΠΑ: Ανθρωποκυνηγητό στο Μισισίπι έπειτα από τριπλή δολοφονία με θύματα δύο γυναίκες και ένα παιδί 2 ετών

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Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στο Μισισίπι των ΗΠΑ, για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών τριπλής δολοφονίας στην πόλη Τζάκσον, όπου δύο γυναίκες και ένα παιδί μόλις δύο ετών βρέθηκαν νεκροί μέσα σε κατοικία.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των υπόπτων.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν το βράδυ του Σαββάτου σε σπίτι σε κατοικημένη περιοχή, έπειτα από κλήση στο 911 για περιστατικό βαριάς επίθεσης.

«Αυτό που βρήκαν ήταν κάτι φρικιαστικό», δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας του Τζάκσον, ΡαΣαλ Μπράκνεϊ.

Το αυτοκίνητο ενός από τα θύματα βρέθηκε εγκαταλελειμμένο

Μέσα στο σπίτι οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο γυναίκες, ηλικίας 26 και 30 ετών, καθώς και ένα παιδί δύο ετών, όλοι τους νεκροί από πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WAPT, η μία από τις δύο γυναίκες ήταν η μητέρα του παιδιού.

Το νεότερο στοιχείο στην έρευνα αφορά ένα κόκκινο Mitsubishi Mirage του 2020, το οποίο ανήκε σε ένα από τα θύματα και, σύμφωνα με την αστυνομία, αφαιρέθηκε από το σημείο του εγκλήματος. Το όχημα εντοπίστηκε αργότερα εγκαταλελειμμένο στο βόρειο Τζάκσον και εξετάζεται από τις εγκληματολογικές υπηρεσίες για τον εντοπισμό στοιχείων.

«Ένα αποτρόπαιο έγκλημα»

Η επικεφαλής της αστυνομίας χαρακτήρισε την υπόθεση «αποτρόπαιο έγκλημα», ενώ περιέγραψε τον υπεύθυνο ως «απόλυτο δειλό» και «το πιο ποταπό ανθρώπινο ον».

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις ούτε έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα της επίθεσης.