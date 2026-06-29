Η μάχη των διασωστών στη Βενεζουέλα: Πώς σώθηκε ο 21χρονος Άαρον ύστερα από 106 ώρες

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Διασώστες από το Ελ Σαλβαδόρ, το Μεξικό και τη Βενεζουέλα έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να απεγκλωβίσουν τον 21χρονο Άαρον Λέβι Καντίγιο Βάργκας, ο οποίος παρέμενε ζωντανός κάτω από τα ερείπια κτιρίου στη Λα Γκουάιρα.

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, ανακοίνωσε ότι οι διασώστες είχαν καταφέρει να τον εντοπίσουν και ένας γιατρός της αποστολής να του χορηγήσει υγρά ώστε να παραμείνει ενυδατωμένος.

Ωστόσο, η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς ανάμεσα στους διασώστες και τον 21χρονο βρισκόταν η σορός ενός νεκρού, γεγονός που δυσχέραινε σημαντικά την πρόσβαση. Σύμφωνα με τον Μπουκέλε, όλα έδειχναν ότι ο νεαρός βρισκόταν «σε καλή κατάσταση και με καλό ηθικό».

Después de intensas horas de trabajo conjunto, Aaron Levi Cantillo Vargas, de 21 años, ha sido rescatado con vida del edificio OPP 25, en el sector Tanaguarena, parroquia Caraballeda, estado de La Guaira. Este rescate fue posible gracias al esfuerzo coordinado de los equipos de… https://t.co/Q365IECCUV pic.twitter.com/NTeqQWCNKr — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 29, 2026

Ελεύθερος μετά από 106 ώρες κάτω από τα συντρίμμια

Λίγες ώρες αργότερα, η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ανακοίνωσε ότι ο Άαρον Λέβι Καντίγιο απεγκλωβίστηκε με επιτυχία.

Όπως ανέφερε, ο νεαρός παρέμεινε κάτω από τα ερείπια για συνολικά 106 ώρες, ενώ χρειάστηκαν 43 ώρες αδιάκοπων προσπαθειών για να ολοκληρωθεί η επιχείρηση διάσωσης.

Η Ροδρίγκες δημοσίευσε βίντεο που δείχνει τον διασωθέντα να μεταφέρεται με φορείο και ευχαρίστησε την Πολιτική Προστασία, καθώς και όλες τις διεθνείς ομάδες που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε το Τεχνικό Βιομηχανικό Σχολείο Carlos Fiol στην Κατία Λα Μαρ, το οποίο λειτουργεί ως προσωρινός καταυλισμός για τους σεισμόπληκτους, διαβεβαιώνοντας τους πληγέντες ότι «δεν είστε μόνοι».

Ζωντανό βρέθηκε και ένα κουτάβι

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ γνωστοποίησε ότι οι διασώστες της χώρας του εντόπισαν ζωντανό ένα κουτάβι κάτω από τα συντρίμμια.

Ο Ναγίμπ Μπουκέλε ανέφερε ότι το ζώο είναι «σε πολύ καλή κατάσταση» και κάλεσε τον ιδιοκτήτη του να επικοινωνήσει με τις ομάδες διάσωσης για να το παραλάβει.