Γερμανία: Καρέ καρέ η στιγμή της σύλληψης του υπόπτου για το το μακελειό στο Στάντε με έξι νεκρούς – ΒΙΝΤΕΟ

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή που οι γερμανικές αρχές συλλαμβάνουν τον βασικό ύποπτο για την πολύνεκρη επίθεση σε δομή φιλοξενίας μητέρας-παιδιού στο Στάντε της βόρειας Γερμανίας. Ο απολογισμός των θυμάτων ανήλθε σε έξι νεκρούς, όλοι ενήλικες, ενώ οι έρευνες για τα κίνητρα της επίθεσης και την πιθανή εμπλοκή δύο ακόμη ατόμων συνεχίζονται.

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Διεθνή Νέα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή που οι γερμανικές αρχές συλλαμβάνουν τον βασικό ύποπτο για την πολύνεκρη επίθεση στο Στάντε.
  • Ο απολογισμός της επίθεσης ανήλθε σε έξι νεκρούς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες των γερμανικών αρχών. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επί τόπου και ένα ακόμη θύμα υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.
  • Οι αρχές έχουν συλλάβει τον βασικό ύποπτο, ενώ δύο ακόμη άτομα εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας. Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση.

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Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή που οι αρχές της Γερμανίας συλλαμβάνουν τον βασικό ύποπτο για την πολύνεκρη επίθεση σε δομή φιλοξενίας μητέρας-παιδιού στο Στάντε.

Μακελειό στη Γερμανία: Έξι οι νεκροί από την επίθεση στο Στάντε – Η αστυνομία εξετάζει «ενδοοικογενειακή βία» ως κίνητρο

Στο οπτικό υλικό διακρίνονται αστυνομικοί να ακινητοποιούν και να περνούν χειροπέδες στον φερόμενο ως δράστη, λίγο μετά την αιματηρή επίθεση που συγκλόνισε τη χώρα.

Έξι οι νεκροί

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες των γερμανικών αρχών, ο απολογισμός ανήλθε σε έξι νεκρούς.

Πέντε άνθρωποι, τέσσερις γυναίκες και ένας άνδρας, έχασαν τη ζωή τους επί τόπου, ενώ ένα ακόμη ενήλικο θύμα υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Όλα τα θύματα ήταν ενήλικες.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του βασικού υπόπτου, ενώ δύο ακόμη άτομα εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχαν οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Μέχρι στιγμής, τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση, με την αστυνομία να έχει αποκλείσει, προς το παρόν, ενδεχόμενη σύνδεση με τη λεγόμενη εγκληματικότητα οικογενειακών φατριών.

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