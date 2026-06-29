Γερμανία: Καρέ καρέ η στιγμή της σύλληψης του υπόπτου για το το μακελειό στο Στάντε με έξι νεκρούς – ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή που οι αρχές της Γερμανίας συλλαμβάνουν τον βασικό ύποπτο για την πολύνεκρη επίθεση σε δομή φιλοξενίας μητέρας-παιδιού στο Στάντε.

Στο οπτικό υλικό διακρίνονται αστυνομικοί να ακινητοποιούν και να περνούν χειροπέδες στον φερόμενο ως δράστη, λίγο μετά την αιματηρή επίθεση που συγκλόνισε τη χώρα.

Έξι οι νεκροί

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες των γερμανικών αρχών, ο απολογισμός ανήλθε σε έξι νεκρούς.

Πέντε άνθρωποι, τέσσερις γυναίκες και ένας άνδρας, έχασαν τη ζωή τους επί τόπου, ενώ ένα ακόμη ενήλικο θύμα υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Όλα τα θύματα ήταν ενήλικες.

The video shows the suspect being taken into custody after the deadly shooting in Stade, Germany. .

Authorities have confirmed that the death toll has risen to six. Five people died at the scene—four women and one man—and a sixth adult later died from injuries sustained in the… pic.twitter.com/5lAaqW87aP — T_CAS videos (@tecas2000) June 29, 2026

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του βασικού υπόπτου, ενώ δύο ακόμη άτομα εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχαν οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Μέχρι στιγμής, τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν υπό διερεύνηση, με την αστυνομία να έχει αποκλείσει, προς το παρόν, ενδεχόμενη σύνδεση με τη λεγόμενη εγκληματικότητα οικογενειακών φατριών.