Μακελειό στη Γερμανία: Έξι οι νεκροί από την επίθεση στο Στάντε – Η αστυνομία εξετάζει «ενδοοικογενειακή βία» ως κίνητρο

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Σε έξι ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας-παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας, ενώ αρκετοί άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται τραυματισμένοι.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, οι γερμανικές αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για υπόθεση «ενδοοικογενειακής βίας» και προς το παρόν δεν εξετάζουν το ενδεχόμενο πολιτικού κινήτρου.

Οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει ότι ο φερόμενος ως δράστης είχε προσωπική σχέση με τη δομή φιλοξενίας ανηλίκων, στοιχείο που ενισχύει το σενάριο ότι τα κίνητρα της επίθεσης ήταν προσωπικά.

Ένας τραυματίας υπέκυψε στο νοσοκομείο

Εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Λίνεμπουργκ δήλωσε ότι δεν αποκλείεται ο απολογισμός να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς ορισμένοι από τους τραυματίες εξακολουθούν να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επί τόπου, ενώ ένα ακόμη θύμα υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Δύο συλλήψεις μετά την επίθεση

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ένας άνδρας και μία γυναίκα, με τον έναν από τους δύο να θεωρείται ο δράστης της επίθεσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο ύποπτοι επιχείρησαν να διαφύγουν με αυτοκίνητο, ωστόσο εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις λίγο αργότερα.