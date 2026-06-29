Γάζα: Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί, από ισραηλινά πλήγματα

Πέντε άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με γιατρούς τοπικού νοσοκομείου και μια υπηρεσία πρώτων βοηθειών. Τα πλήγματα αυτά σημειώθηκαν παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Οκτώβριο, με Ισραήλ και Χαμάς να αλληλοκατηγορούνται καθημερινά για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

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Διεθνή Νέα

Γάζα
πηγή: Omar AL-QATTAA / AFP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν οι γιατροί ενός τοπικού νοσοκομείου και μια υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών.
  • «Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε μια ομάδα πολιτών» ανέφερε το νοσοκομείο Αλ Άκσα, με ένα παιδί μεταξύ των νεκρών.
  • Η Πολιτική Άμυνα ανέφερε εξάλλου ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 27 τραυματίστηκαν σε άλλο πλήγμα, σε μια σκηνή στην παραλία του Χαν Γιουνές.

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Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν οι γιατροί ενός τοπικού νοσοκομείου και μια υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών.

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Ο παλαιστινιακός θύλακας μπαίνει τακτικά στο στόχαστρο, παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Οκτώβριο.

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε μια ομάδα πολιτών» ανέφερε το νοσοκομείο Αλ Άκσα στο Ντέιρ ελ Μπάλα, στον κεντρικό τομέα του θύλακα. Μεταξύ των νεκρών είναι και ένα παιδί.

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Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας, οργανισμός παροχής πρώτων βοηθειών που υπάγεται στην παλαιστινική Χαμάς, επιβεβαίωσε το πλήγμα στο Ντέιρ ελ Μπάλα.

 

Λωρίδα της Γάζας: Πέντε νεκροί από ισραηλινά πλήγματα και πυρά, παρά την κατάπαυση του πυρός

 

Μια ισραηλινή στρατιωτική πηγή, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, είπε ότι ο στόχος ήταν «τρομοκράτες τζιχντιστές» και ότι το αποτέλεσμα του πλήγματος «είναι υπό εξέταση».

Η Πολιτική Άμυνα, ανέφερε εξάλλου ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 27 τραυματίστηκαν σε άλλο πλήγμα, σε μια σκηνή στην παραλία του Χαν Γιουνές, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Το Ισραήλ και η Χαμάς, αλληλοκατηγορούνται σχεδόν καθημερινά για παραβιάσεις της εκεχειρίας. Τουλάχιστον 1.045 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί, αφού τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του θύλακα που υπάγεται και αυτό στη Χαμάς, ωστόσο τα στοιχεία που ανακοινώνει θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ. Κατά το ίδιο διάστημα, το Ισραήλ μετρά έξι νεκρούς – πέντε στρατιώτες και έναν συμβασιούχο του υπουργείου Άμυνας.

Οι περιορισμοί που ισχύουν για τα μέσα ενημέρωσης και η περιορισμένη πρόσβαση στη Γάζα, δυσκολεύουν τους δημοσιογράφους των διεθνών πρακτορείων να επαληθεύσουν από ανεξάρτητες πηγές τις πληροφορίες, που λαμβάνουν.

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