Μακρόν: Εμφανίστηκε μανά με τα viral γυαλιά ηλίου τύπου «Top Gun» λόγω προβλήματος στο μάτι

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Τα βλέμματα συγκέντρωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια επίσημων συναντήσεων στο Μέγαρο των Ηλυσίων, καθώς εμφανίστηκε φορώντας τα χαρακτηριστικά σκούρα γυαλιά ηλίου που είχαν γίνει viral στις αρχές του έτους.

Ο Γάλλος πρόεδρος δεν αποχωρίστηκε τα γυαλιά του ούτε κατά την υπογραφή συμφωνιών με ξένους ηγέτες μέσα στο προεδρικό μέγαρο, προκαλώντας ξανά σχόλια.

Τα ίδια γυαλιά είχαν τραβήξει την προσοχή και τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ο Μακρόν συμμετείχε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Δεν πρόκειται για επιλογή στυλ

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου, η επιλογή να φορά συνεχώς τα γυαλιά δεν σχετίζεται με λόγους αισθητικής ή με την ηλιοφάνεια.

Ο Μακρόν αντιμετωπίζει εκ νέου πρόβλημα στο μάτι, το οποίο τον υποχρεώνει να προστατεύεται από το έντονο φως, γι’ αυτό και φορούσε τα γυαλιά ακόμη και σε εσωτερικούς χώρους.