Μακρόν: Εμφανίστηκε μανά με τα viral γυαλιά ηλίου τύπου «Top Gun» λόγω προβλήματος στο μάτι

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εμφανίστηκε φορώντας σκούρα γυαλιά ηλίου τύπου «Top Gun» κατά τη διάρκεια επίσημων συναντήσεων στο Μέγαρο των Ηλυσίων, προκαλώντας σχόλια καθώς τα ίδια γυαλιά είχαν γίνει viral και τον Ιανουάριο. Η επιλογή αυτή δεν είναι θέμα στυλ, αλλά οφείλεται σε επανεμφανιζόμενο πρόβλημα στο μάτι που τον αναγκάζει να προστατεύεται από το έντονο φως.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: REUTERS/Abdul Saboor
Φωτογραφία: REUTERS/Abdul Saboor
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα βλέμματα συγκέντρωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καθώς εμφανίστηκε φορώντας τα χαρακτηριστικά σκούρα γυαλιά ηλίου που είχαν γίνει viral.
  • Ο Γάλλος πρόεδρος δεν αποχωρίστηκε τα γυαλιά του ούτε κατά την υπογραφή συμφωνιών μέσα στο προεδρικό μέγαρο, προκαλώντας ξανά σχόλια, καθώς τα είχε φορέσει και τον περασμένο Ιανουάριο.
  • Δεν πρόκειται για επιλογή στυλ, αλλά ο Μακρόν αντιμετωπίζει εκ νέου πρόβλημα στο μάτι, το οποίο τον υποχρεώνει να προστατεύεται από το έντονο φως, ακόμη και σε εσωτερικούς χώρους.

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Τα βλέμματα συγκέντρωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη διάρκεια επίσημων συναντήσεων στο Μέγαρο των Ηλυσίων, καθώς εμφανίστηκε φορώντας τα χαρακτηριστικά σκούρα γυαλιά ηλίου που είχαν γίνει viral στις αρχές του έτους.

Ο Γάλλος πρόεδρος δεν αποχωρίστηκε τα γυαλιά του ούτε κατά την υπογραφή συμφωνιών με ξένους ηγέτες μέσα στο προεδρικό μέγαρο, προκαλώντας ξανά σχόλια.

Τα ίδια γυαλιά είχαν τραβήξει την προσοχή και τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ο Μακρόν συμμετείχε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός.

Φωτογραφία: REUTERS/Abdul Saboor/Pool
Φωτογραφία: REUTERS/Abdul Saboor/Pool

Δεν πρόκειται για επιλογή στυλ

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου, η επιλογή να φορά συνεχώς τα γυαλιά δεν σχετίζεται με λόγους αισθητικής ή με την ηλιοφάνεια.

Ο Μακρόν αντιμετωπίζει εκ νέου πρόβλημα στο μάτι, το οποίο τον υποχρεώνει να προστατεύεται από το έντονο φως, γι’ αυτό και φορούσε τα γυαλιά ακόμη και σε εσωτερικούς χώρους.

Φωτογραφία: REUTERS/Abdul Saboor
Φωτογραφία: REUTERS/Abdul Saboor
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