ΗΠΑ: Νέα δικαστική ήττα για τον Τραμπ – Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την έφεσή του στην υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης κατά αρθρογράφου

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Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την έφεση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιδίωκε να ανατρέψει την απόφαση που τον έκρινε υπεύθυνο για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση της δημοσιογράφου και συγγραφέα Ε. Τζιν Κάρολ.

Οι δικαστές αρνήθηκαν να εξετάσουν την προσφυγή του Τραμπ κατά της απόφασης ενόρκων του 2023, με την οποία επιδικάστηκε στην Κάρολ αποζημίωση ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριζε ότι η δίκη δεν ήταν δίκαιη.

Η υπόθεση της Ε. Τζιν Κάρολ

Η πρώην αρθρογράφος του περιοδικού Elle είχε καταγγείλει ότι ο Τραμπ την είχε βιάσει σε δοκιμαστήριο πολυκαταστήματος στο Μανχάταν περίπου το 1996. Ο ίδιος αρνείται σταθερά την κατηγορία.

Η Κάρολ δημοσιοποίησε για πρώτη φορά τον ισχυρισμό της το 2019, μέσα από απόσπασμα των απομνημονευμάτων της, αναφέρει το Sky News.

Η υπόθεση που οδήγησε στην αποζημίωση των 5 εκατομμυρίων δολαρίων αφορούσε αναρτήσεις του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2022, στις οποίες χαρακτήριζε τις καταγγελίες της «φάρσα» και «απάτη», γράφοντας μεταξύ άλλων: «Αυτή η γυναίκα δεν είναι ο τύπος μου!».

Το 2023, ένορκοι ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μανχάταν έκριναν ότι ο Τραμπ είχε διαπράξει σεξουαλική κακοποίηση και είχε δυσφημίσει την Κάρολ, επιδικάζοντάς της αποζημίωση 5 εκατ. δολαρίων. Ωστόσο, δεν έκριναν ότι είχε αποδειχθεί ο βιασμός.

Η απόφαση επικυρώθηκε το 2024 από Εφετείο του Μανχάταν.

Νέα δικαστική διαμάχη

Σε ανακοίνωσή της μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, η νομική ομάδα του Τραμπ έκανε λόγο για «κυνήγι μαγισσών» και «φάρσες της Κάρολ που χρηματοδοτούνται από τους Δημοκρατικούς», υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην ατζέντα του.

Οι συνήγοροι του Τραμπ είχαν υποστηρίξει ότι η υπόθεση επηρεάστηκε από «εξαιρετικά εμπρηστικές» αποδεικτικές αποφάσεις, όπως η κατάθεση δύο ακόμη γυναικών που τον είχαν κατηγορήσει για σεξουαλική κακοποίηση πριν από δεκαετίες. Ο Τραμπ αρνείται και αυτές τις καταγγελίες.

Παράλληλα, ο πρόεδρος συνεχίζει να εφεσιβάλλει και δεύτερη απόφαση, με την οποία επιδικάστηκαν στην Κάρολ επιπλέον 83,3 εκατομμύρια δολάρια για δυσφήμιση το 2024. Η υπόθεση αυτή δεν έχει ακόμη φτάσει ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα σε βάρος της Ε. Τζιν Κάρολ, εξετάζοντας εάν διέπραξε ψευδορκία κατά τη διάρκεια των καταθέσεών της στις δύο αστικές δίκες που κέρδισε εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ.