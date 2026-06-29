Σοκ στη Γαλλία: Δίδυμα κοριτσάκια 15 μηνών βρέθηκαν νεκρά από αφυδάτωση – Συνελήφθησαν οι γονείς τους

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Δύο δίδυμα κοριτσάκια, ηλικίας μόλις 15 μηνών, εντοπίστηκαν νεκρά λόγω αφυδάτωσης μέσα στο σπίτι τους στη βόρεια Γαλλία, σήμερα αργά το απόγευμα (29/6/2026).

Οι γαλλικές Αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη και την κράτηση των γονέων, ενώ παράλληλα ξεκίνησε κατεπείγουσα έρευνα, για τη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Το χρονικό

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το γαλλικό ειδησεογραφικό δίκτυο BFMTV, τα δύο άτυχα παιδιά βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στα κρεβάτια τους στην κωμόπολη Μπεβράζ (Beuvrages), η οποία βρίσκεται κοντά στη Βαλανσιέν (Valenciennes).

Η κινητοποίηση των Αρχών, ξεκίνησε γύρω στη 1:30 μ.μ. (11:00 GMT), όταν οι ίδιοι οι γονείς κάλεσαν έντρομοι τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Όταν όμως οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, ήταν ήδη πολύ αργά, καθώς διαπίστωσαν ότι τα νήπια βρίσκονταν σε κατάσταση νεκρικής ακαμψίας.

Στο «μικροσκόπιο» τα αίτια της τραγωδίας

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί και οι δικαστικοί ερευνητέςμ δεν έχουν καταφέρει να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια και το παρασκήνιο γύρω από τον θάνατο των διδύμων.

Des jumelles de 15 mois retrouvées mortes de déshydratation près de Valenciennes : une autopsie sera pratiquée ce mardi

➡️ https://t.co/fZUGOCAbX6 pic.twitter.com/x3J0BBtxms — ICI (@ici_officiel) June 29, 2026



Ωστόσο, το τραγικό αυτό συμβάν έρχεται σε μια χρονική συγκυρίαμ όπου η βόρεια Γαλλίαμ βρέθηκε αντιμέτωπη με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το διαμέρισμα του Νορ (Nord), παρέμενε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού –που αποτελεί το ανώτατο επίπεδο προειδοποίησης για καύσωνα στη χώρα– μέχρι το βράδυ του Σαββάτου (4/7/2026). Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί, αν η εγκληματική αμέλεια ή οι καιρικές συνθήκες οδήγησαν στον θάνατο τα δύο κοριτσάκια.