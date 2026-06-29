Σοκ στη Γαλλία: Δίδυμα κοριτσάκια 15 μηνών βρέθηκαν νεκρά από αφυδάτωση – Συνελήφθησαν οι γονείς τους

Δύο δίδυμα κοριτσάκια 15 μηνών βρέθηκαν νεκρά από αφυδάτωση μέσα στο σπίτι τους στη βόρεια Γαλλία, με τις γαλλικές Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη των γονέων. Ξεκίνησε κατεπείγουσα έρευνα για τη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας, ενώ εξετάζεται η σχέση του συμβάντος με τον καύσωνα που έπληξε την περιοχή.

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Διεθνή Νέα

Γαλλία
Πηγή: France24
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο δίδυμα κοριτσάκια, ηλικίας μόλις 15 μηνών, εντοπίστηκαν νεκρά λόγω αφυδάτωσης στη βόρεια Γαλλία και οι γονείς τους συνελήφθησαν άμεσα.
  • Τα άτυχα παιδιά βρέθηκαν χωρίς πνοή μέσα στα κρεβάτια τους στην κωμόπολη Μπεβράζ, αφού οι γονείς κάλεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά.
  • Η τραγωδία συνέβη σε μια χρονική συγκυρία με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες στη βόρεια Γαλλία, με τις αρχές να ερευνούν αν ο θάνατος οφείλεται σε εγκληματική αμέλεια ή στις καιρικές συνθήκες.

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Δύο δίδυμα κοριτσάκια, ηλικίας μόλις 15 μηνών, εντοπίστηκαν νεκρά λόγω αφυδάτωσης μέσα στο σπίτι τους στη βόρεια Γαλλία, σήμερα αργά το απόγευμα (29/6/2026).

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Οι γαλλικές Αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη και την κράτηση των γονέων, ενώ παράλληλα ξεκίνησε κατεπείγουσα έρευνα, για τη διαλεύκανση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

 

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Το χρονικό

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το γαλλικό ειδησεογραφικό δίκτυο BFMTV, τα δύο άτυχα παιδιά βρέθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στα κρεβάτια τους στην κωμόπολη Μπεβράζ (Beuvrages), η οποία βρίσκεται κοντά στη Βαλανσιέν (Valenciennes).

Η κινητοποίηση των Αρχών, ξεκίνησε γύρω στη 1:30 μ.μ. (11:00 GMT), όταν οι ίδιοι οι γονείς κάλεσαν έντρομοι τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Όταν όμως οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, ήταν ήδη πολύ αργά, καθώς διαπίστωσαν ότι τα νήπια βρίσκονταν σε κατάσταση νεκρικής ακαμψίας.

Στο «μικροσκόπιο» τα αίτια της τραγωδίας

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί και οι δικαστικοί ερευνητέςμ δεν έχουν καταφέρει να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια και το παρασκήνιο γύρω από τον θάνατο των διδύμων.

 


Ωστόσο, το τραγικό αυτό συμβάν έρχεται σε μια χρονική συγκυρίαμ όπου η βόρεια Γαλλίαμ βρέθηκε αντιμέτωπη με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το διαμέρισμα του Νορ (Nord), παρέμενε σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού –που αποτελεί το ανώτατο επίπεδο προειδοποίησης για καύσωνα στη χώρα– μέχρι το βράδυ του Σαββάτου (4/7/2026). Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί, αν η εγκληματική αμέλεια ή οι καιρικές συνθήκες οδήγησαν στον θάνατο τα δύο κοριτσάκια.

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