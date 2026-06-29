Λήμνος: Άγριος ξυλοδαρμός εργαζομένων του νοσοκομείου από 87χρονο ασθενή – «Από τύχη ζει μία γιατρός» λέει ο Γιαννάκος

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή (26/6) στο Νοσοκομείο της Λήμνου, με έναν 87χρονο ασθενή να επιτίθεται σε γιατρούς και νοσηλευτές.

Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, το πρωί της Πέμπτης ο 87χρονος μετέβη στο Νοσοκομείο με δυσκοιλιότητα. Οι γιατροί τον εξέτασαν και πρότειναν την εισαγωγή του προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα της υγείας του.

Ωστόσο, ο ηλικιωμένος αρνήθηκε και αποχώρησε από το νοσοκομείο με δική του ευθύνη. Το πρωί της Παρασκευής επανήλθε στον προθάλαμο των εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου και άρχισε να βρίζει και να φωνάζει: «Εγώ θα σας πεθάνω και δεν θα με πεθάνετε εσείς».

Μια αγροτική γιατρός βγήκε από το εξεταστήριο και ζήτησε ευγενικά απο τον 87χρονο να μην κάνει φασαρία. Οταν η γιατρός γύρισε να μπει μέσα στο ιατρείο, ο ηλικιωμένος την άρπαξε από τα μαλλιά και το λαιμό την έριξε κάτω και άρχισε να τις ρίχνει μπουνιές και κλωτσιές σε όλο το σώμα.

Ο 87χρονος χτύπησε μία ακόμη γιατρός καθώς και μία νοσηλεύτρια που έσπευσαν να βοηθήσουν τη συνάδελφό τους.

Όπως αναφέρει ο κ. Γιαννάκος, οι υπόλοιποι γιατροί παρά την τραμπούκικη συμπεριφορά εξέτασαν τον 87χρονο και όταν έφτασαν στο Νοσοκομείο οι αστυνομικοί, τους ενημέρωσαν ότι ο ηλικιωμένος μπορεί να τους ακολουθήσει στο Αστυνομικό Τμήμα. Ο 87χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα, ωστόσο παρά την αυτεπάγγελτη δίωξη και τις καταθέσεις από το προσωπικό του νοσοκομείου, αφέθηκε ελεύθερος λόγω ηλικίας.

Γιαννάκος: «Από τύχη ζει μία γιατρός»

«Χάνουν το νόημα οι λέξεις να περιγράφουμε κάθε φορά την επιθετικότητα που δείχνουν ασθενείς και συνοδοί σε βάρος του υγειονομικού προσωπικού. Στο νοσοκομείο της Λήμνου κάνουμε το σταυρό μας που ένας 87χρονος δεν σκότωσε μια αγροτική γιατρό και τη γλύτωσε με τραύματα σε όλο της το σώμα από κλωτσιές και μπουνιές. Βέβαια απαιτήθηκε η νοσηλεία της μία ημέρα στη παθολογική κλινική του νοσοκομείου. Είχε Άγιο. Ξύλο έφαγαν από τον 87χρονο και μια άλλη αγροτική γιατρός και μια νοσηλεύτρια που προσέτρεξαν σε βοήθεια χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία ευτυχώς» αναφέρει σε δήλωσή του ο Μιχάλης Γιαννάκος

Όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ: «Φύλακας δεν υπάρχει τις πρωινές ώρες στο νοσοκομείο. Απόγευμα και βράδυ υπάρχει ένας φύλακας που κάνει τον τηλεφωνητή. Επίσης το Σαββατοκύριακο και τις αργίες σε όλες τις βάρδιες υπάρχει ένας φύλακας που κάνει τον τηλεφωνητή. Την έλλειψη φύλαξης καταγγέλλει συνεχώς το Σωματείο Εργαζόμενων του Νοσοκομείου και το προσωπικό».

«Ούτε γάτα, ούτε ζημιά, παρότι ο 87χρονος πήγε να σκοτώσει συναδέλφους. Αλήθεια αυτή η διοίκηση τι κάνει; Πού βρίσκεται; Είναι δυνατόν να μην έχει καθόλου φύλαξη στο νοσοκομείο.

Ποιο είναι το ενδιαφέρον για τους συναδέλφους που κινδύνεψε η ζωή τους;» καταλήγει ο κ. Γιαννάκος.