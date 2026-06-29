Βενεζουέλα: Πάνω από 1.700 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς – Σχεδόν 16.000 οι άστεγοι

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Ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης αυξήθηκε σε 1.719, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της χώρας, Χόρχε Ροντρίγκες.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του από την κρατική τηλεόραση, ο Ροντρίγκες ανακοίνωσε επίσης ότι 5.034 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 15.866 έχουν μείνει άστεγοι εξαιτίας της καταστροφής.

#AHORA | Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, informa que la cifra de fallecidos asciende a 1.719 y la de heridos a 5.034, tras el doble terremoto del miércoles 24 de junio. Asimismo, contabilizan 15.866 personas damnificadas. También indicó que hay 22.619 puntos… pic.twitter.com/76KAcLVDk1 — Bitácora Económica Venezuela (@BitEcoVe) June 29, 2026

Ο ΟΗΕ προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο

Νωρίτερα, αξιωματούχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είχε προειδοποιήσει ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί δραματικά, καθώς εκτιμάται ότι πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Όπως ανέφερε, ο ΟΗΕ προετοιμάζεται ακόμη και για το ενδεχόμενο οι νεκροί να φτάσουν τις 10.000, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.