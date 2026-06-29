Βενεζουέλα: Πάνω από 1.700 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς – Σχεδόν 16.000 οι άστεγοι

Ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα την περασμένη Τετάρτη αυξήθηκε σε 1.719, με 5.034 τραυματίες και 15.866 άστεγους, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποιεί για δραματική αύξηση του τελικού αριθμού των θυμάτων, εκτιμώντας ότι οι νεκροί μπορεί να φτάσουν τις 10.000, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται υπό δύσκολες συνθήκες.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: AP
Φωτογραφία: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα αυξήθηκε σε 1.719, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της χώρας, Χόρχε Ροντρίγκες.
  • Παράλληλα, 5.034 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 15.866 έχουν μείνει άστεγοι εξαιτίας της καταστροφής.
  • Νωρίτερα, αξιωματούχος του ΟΗΕ είχε προειδοποιήσει ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί δραματικά, με τον Οργανισμό να προετοιμάζεται ακόμη και για το ενδεχόμενο οι νεκροί να φτάσουν τις 10.000.

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Ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης αυξήθηκε σε 1.719, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της χώρας, Χόρχε Ροντρίγκες.

Βενεζουέλα: Ο ΟΗΕ προετοιμάζεται για έως και 10.000 νεκρούς

Σε τηλεοπτικό διάγγελμά του από την κρατική τηλεόραση, ο Ροντρίγκες ανακοίνωσε επίσης ότι 5.034 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 15.866 έχουν μείνει άστεγοι εξαιτίας της καταστροφής.

Ο ΟΗΕ προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο

Νωρίτερα, αξιωματούχος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είχε προειδοποιήσει ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί δραματικά, καθώς εκτιμάται ότι πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Όπως ανέφερε, ο ΟΗΕ προετοιμάζεται ακόμη και για το ενδεχόμενο οι νεκροί να φτάσουν τις 10.000, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

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