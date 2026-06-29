Βενεζουέλα: Ο ΟΗΕ προετοιμάζεται για έως και 10.000 νεκρούς

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Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα να φτάσει ακόμη και τις 10.000, όπως δήλωσε ο ανθρωπιστικός συντονιστής του ΟΗΕ στη χώρα, Τζιανλούκα Ραμπόλα ντελ Τιντάρο.

Αναφερόμενος στον μέχρι στιγμής επίσημο απολογισμό των 1.450 νεκρών, ο αξιωματούχος τόνισε ότι ο αριθμός των θυμάτων «αναπόφευκτα και δυστυχώς θα συνεχίσει να αυξάνεται».

Όπως είπε, ο ΟΗΕ εργάζεται με βάση το σενάριο ότι θα χρειαστούν 10.000 σάκοι μεταφοράς σορών, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι ο τελικός αριθμός των νεκρών θα αποδειχθεί μικρότερος.

Mira como esa gente se cae y al mismo tiempo un edificio entero se derrumba frente a ellos, y el gobierno de Venezuela da cifras ridículas. Desde el minuto cero debieron decir la verdad para que el mundo entero ayude.

La mentira costo más vidas aun. pic.twitter.com/2QWa5vSoCf — Poirot (@Argenpoirot) June 29, 2026

Τουλάχιστον 2.500 κτίρια έχουν πληγεί

Σύμφωνα με τον Τιντάρο, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ηγείται της μεγάλης ανθρωπιστικής επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τους σεισμούς.

Ο ίδιος ανέφερε ότι τουλάχιστον 2.500 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, με τα περισσότερα να έχουν καταρρεύσει.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι τις επόμενες ώρες αναμένεται να πλήξει τη χώρα ένα τροπικό κύμα, το οποίο θα φέρει ισχυρές βροχοπτώσεις και ενδέχεται να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο το έργο των σωστικών συνεργείων, αλλά και τις συνθήκες διαβίωσης των χιλιάδων ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.