Βενεζουέλα: Ο ΟΗΕ προετοιμάζεται για έως και 10.000 νεκρούς

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα να φτάσει τις 10.000, όπως δήλωσε ο ανθρωπιστικός συντονιστής του ΟΗΕ στη χώρα, Τζιανλούκα Ραμπόλα ντελ Τιντάρο. Ο επίσημος απολογισμός ανέρχεται στους 1.450 νεκρούς, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί, ενώ τουλάχιστον 2.500 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές. Παράλληλα, ένα τροπικό κύμα με ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να δυσχεράνει περαιτέρω τις σωστικές επιχειρήσεις και τις συνθήκες διαβίωσης.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: National Fire Chiefs Council
Φωτογραφία: National Fire Chiefs Council
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα να φτάσει ακόμη και τις 10.000. Αυτό δήλωσε ο ανθρωπιστικός συντονιστής του ΟΗΕ στη χώρα.
  • Ο επίσημος απολογισμός ανέρχεται στους 1.450 νεκρούς, ωστόσο ο ΟΗΕ εκτιμά ότι ο αριθμός των θυμάτων «αναπόφευκτα και δυστυχώς θα συνεχίσει να αυξάνεται». Ο οργανισμός εργάζεται με βάση το σενάριο ότι θα χρειαστούν 10.000 σάκοι μεταφοράς σορών.
  • Τις επόμενες ώρες αναμένεται να πλήξει τη χώρα ένα τροπικό κύμα με ισχυρές βροχοπτώσεις, το οποίο ενδέχεται να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο το έργο των σωστικών συνεργείων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα να φτάσει ακόμη και τις 10.000, όπως δήλωσε ο ανθρωπιστικός συντονιστής του ΟΗΕ στη χώρα, Τζιανλούκα Ραμπόλα ντελ Τιντάρο.

Αναφερόμενος στον μέχρι στιγμής επίσημο απολογισμό των 1.450 νεκρών, ο αξιωματούχος τόνισε ότι ο αριθμός των θυμάτων «αναπόφευκτα και δυστυχώς θα συνεχίσει να αυξάνεται».

Όπως είπε, ο ΟΗΕ εργάζεται με βάση το σενάριο ότι θα χρειαστούν 10.000 σάκοι μεταφοράς σορών, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα ότι ο τελικός αριθμός των νεκρών θα αποδειχθεί μικρότερος.

Τουλάχιστον 2.500 κτίρια έχουν πληγεί

Σύμφωνα με τον Τιντάρο, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ηγείται της μεγάλης ανθρωπιστικής επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τους σεισμούς.

Ο ίδιος ανέφερε ότι τουλάχιστον 2.500 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, με τα περισσότερα να έχουν καταρρεύσει.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι τις επόμενες ώρες αναμένεται να πλήξει τη χώρα ένα τροπικό κύμα, το οποίο θα φέρει ισχυρές βροχοπτώσεις και ενδέχεται να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο το έργο των σωστικών συνεργείων, αλλά και τις συνθήκες διαβίωσης των χιλιάδων ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

 

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