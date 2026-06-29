Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή 15 ατόμων στη Νικόπολη – Δύο προσαγωγές

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ μιας ομάδας περίπου 15 ατόμων, σημειώθηκε σήμερα (29/6/2026) το απόγευμα, στην περιοχή της Νικόπολης, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η κατάσταση ξέφυγε γύρω στις 18:30, με αποτέλεσμα τα άτομα να πιαστούν στα χέρια.

Η επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. και οι πρώτες βοήθειες

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, για να καταστείλουν το επεισόδιο. Παράλληλα, κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρείχε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες σε δύο από τους εμπλεκόμενους.

Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Παύλου Μελά, προχώρησαν στην προσαγωγή των δύο ανδρών.