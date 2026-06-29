Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή 15 ατόμων στη Νικόπολη – Δύο προσαγωγές

Σοβαρό επεισόδιο με άγρια συμπλοκή μεταξύ περίπου 15 ατόμων σημειώθηκε το απόγευμα της 29ης Ιουνίου 2026 στη Νικόπολη Ευόσμου Θεσσαλονίκης. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρείχε πρώτες βοήθειες σε δύο εμπλεκόμενους, οι οποίοι προσήχθησαν από το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ μιας ομάδας περίπου 15 ατόμων, σημειώθηκε στις 29/6/2026 το απόγευμα, στην περιοχή της Νικόπολης, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.
  • Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο για να καταστείλουν το επεισόδιο, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρείχε τις πρώτες βοήθειες σε δύο εμπλεκόμενους.
  • Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Παύλου Μελά, προχώρησαν στην προσαγωγή των δύο ανδρών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ μιας ομάδας περίπου 15 ατόμων, σημειώθηκε σήμερα (29/6/2026) το απόγευμα, στην περιοχή της Νικόπολης, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η κατάσταση ξέφυγε γύρω στις 18:30, με αποτέλεσμα τα άτομα να πιαστούν στα χέρια.

Η επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. και οι πρώτες βοήθειες

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, για να καταστείλουν το επεισόδιο. Παράλληλα, κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρείχε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες σε δύο από τους εμπλεκόμενους.

Μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών, οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Παύλου Μελά, προχώρησαν στην προσαγωγή των δύο ανδρών.

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