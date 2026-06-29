Λέσβος: Νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Πεδής ο πρωτοπρεσβύτερος Ευστράτιος Δήσσος

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Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου, αργά το απόγευμα, στη θαλάσσια περιοχή της Πεδής, στη βορειοανατολική Λέσβο, ο πρωτοπρεσβύτερος Ευστράτιος Δήσσος.

Ο ιερέας, γνωστός στο πανελλήνιο ως παπα-Στρατής, είχε συνδέσει το όνομά του με το ιστορικό προσκύνημα των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στον Μανταμάδο, όπου υπηρέτησε από τις 7 Ιουνίου 1970 έως τον θάνατό του.

Ο Ευστράτιος Δήσσος γεννήθηκε στη Μήθυμνα στις 8 Νοεμβρίου 1938. Το 1966 χειροτονήθηκε διάκονος και στη συνέχεια ιερέας. Ακολούθως, τοποθετήθηκε στην Πελόπη, χωριό κοντά στον Μανταμάδο.

Το έργο του

Μετά την τοποθέτησή του στο προσκύνημα του Ταξιάρχη, ο παπα-Στρατής πραγματοποίησε σημαντικά έργα ανακαίνισης του ναού, καθώς και παρεμβάσεις με σαφή φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Ο ίδιος ίδρυσε και λειτούργησε οικοτροφείο για αριστούχους μαθητές Γυμνασίου. Παράλληλα, προχώρησε σε εργασίες αποκατάστασης του ποταμού που περνά δίπλα από το προσκύνημα, καθώς και σε σειρά τεχνικών έργων στην περιοχή.

Ο Ευστράτιος Δήσσος κατέγραψε επίσης την παράδοση του Μανταμάδου και συνέγραψε βιβλία, ημερολόγια και λευκώματα που αναφέρονται στον τόπο. Δημιούργησε τη «Στέγη αγάπης», όπου ηλικιωμένοι της περιοχής λαμβάνουν καθημερινά δωρεάν τροφή, ενώ ανέγειρε και μεγάλο γηροκομείο.

Οι διακρίσεις και η οικογένειά του

Το 1978 του απενεμήθη το οφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου από τον αείμνηστο Μητροπολίτη Μηθύμνης Ιάκωβο.

Κατά τις δύο επισκέψεις που πραγματοποίησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην Καλλονή και στον Μανταμάδο, του απονεμήθηκε ο Σταυρός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, ως ένδειξη αναγνώρισης του έργου του.

Ο παπα-Στρατής είχε τρία παιδιά: την Ελένη, τον Παναγιώτη, σημερινό αντιδήμαρχο Δυτικής Λέσβου, και τον Μιχαήλ-Άνθιμο, αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ