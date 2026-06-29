Βενεζουέλα: Συνεχίζεται η μάχη με τον χρόνο κάτω από τα ερείπια – Αγωνία για τους αγνοούμενους, ελπίδα από τις διασώσεις

Οι δύο ισχυροί σεισμοί που έπληξαν τη Βενεζουέλα έχουν προκαλέσει 1.719 νεκρούς, 5.034 τραυματίες και 15.866 αστέγους, με τον ΟΗΕ να προειδοποιεί για αναπόφευκτη αύξηση των θυμάτων. Παρά τις δυσοίωνες εκτιμήσεις και τις επικρίσεις για την κρατική αντίδραση, οι διασώστες συνεχίζουν να εντοπίζουν επιζώντες, ενώ ένα τροπικό κύμα αναμένεται να δυσχεράνει τις επιχειρήσεις και τη διαβίωση των εκτοπισμένων.

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Διεθνή Νέα

Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο στη La Guaira είναι η Caraballeda και η Catia La Mar, Φωτογραφία: Abraham Tovar / El Nacional
Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο στη La Guaira είναι η Caraballeda και η Catia La Mar, Φωτογραφία: Abraham Tovar / El Nacional
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο απολογισμός από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα συνεχίζει να γίνεται βαρύτερος, με τους νεκρούς να ανέρχονται σε 1.719 και τους τραυματίες σε 5.034. Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι ο αριθμός των θυμάτων «αναπόφευκτα και δυστυχώς θα συνεχίσει να αυξάνεται».
  • Παρά τις δυσοίωνες εκτιμήσεις, οι διασώστες εξακολουθούν να εντοπίζουν επιζώντες, με μια 60χρονη γυναίκα να διασώζεται μετά από 86 ώρες κάτω από τα ερείπια. Ο διοικητής πυροσβεστικού σταθμού του Λονδίνου εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι «το παράθυρο για να βρεθούν ζωντανοί άνθρωποι παραμένει ανοιχτό».
  • Τα νοσοκομεία έχουν ξεπεράσει τα όριά τους λόγω σοβαρών δομικών ζημιών και ελλείψεων. Παράλληλα, κάτοικοι κατηγορούν τον στρατό για αδράνεια, ενώ Αμερικανοί πολιτικοί ασκούν έντονη κριτική στη διαχείριση της κρίσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο απολογισμός από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα συνεχίζει να γίνεται βαρύτερος, καθώς, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της χώρας, Χόρχε Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 1.719.

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Παράλληλα, 5.034 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 15.866 έχουν μείνει άστεγοι μετά την καταστροφή που σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00 τοπική ώρα την περασμένη Τετάρτη.

Ο ΟΗΕ προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο

Την ίδια ώρα, ο ανθρωπιστικός συντονιστής του ΟΗΕ στη Βενεζουέλα, Τζιανλούκα Ραμπόλα ντελ Τιντάρο, προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων «αναπόφευκτα και δυστυχώς θα συνεχίσει να αυξάνεται».

Όπως αποκάλυψε, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εργάζεται με το δυσμενές σενάριο ότι μπορεί να χρειαστούν έως και 10.000 σάκοι μεταφοράς σορών, καθώς εκτιμάται ότι πολλά θύματα εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια.

«Ειλικρινά ελπίζω ο αριθμός να είναι μικρότερος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον 2.500 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν καταρρεύσει, ενώ προειδοποίησε ότι ένα τροπικό κύμα αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες ώρες, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις που ενδέχεται να δυσχεράνουν τόσο τις επιχειρήσεις διάσωσης όσο και τη διαβίωση των εκτοπισμένων.

Φωτογραφία EFE/Henry Chirinos
Φωτογραφία EFE/Henry Chirinos

«Το παράθυρο για να βρεθούν ζωντανοί άνθρωποι παραμένει ανοιχτό»

Παρά τις δυσοίωνες εκτιμήσεις, οι διασώστες εξακολουθούν να εντοπίζουν επιζώντες.

Ο Ίαν Σίμπσον, διοικητής πυροσβεστικού σταθμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου, ο οποίος βρίσκεται στη Βενεζουέλα μαζί με βρετανική αποστολή, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πιθανότητες να εντοπιστούν άνθρωποι ζωντανοί.

Όπως δήλωσε, η καταστροφή είναι τοπικά συγκεντρωμένη, ωστόσο σε πολλές περιοχές έχουν καταρρεύσει πολυώροφα κτίρια.

«Παρακολουθήσαμε τρεις διασώσεις μόλις χθες το βράδυ, επομένως το παράθυρο ευκαιρίας για τη διάσωση εξακολουθεί να υπάρχει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ομάδες λαμβάνουν συνεχώς νέες πληροφορίες για πιθανά σημεία όπου υπάρχουν εγκλωβισμένοι.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του ΟΗΕ, μόνο την Κυριακή διεθνείς αποστολές κατάφεραν να ανασύρουν επτά ανθρώπους ζωντανούς.

Φωτογραφία: Gustavo Duque | Tairy Gamboa
Φωτογραφία: Gustavo Duque | Tairy Gamboa

Περισσότεροι από 25.000 διασώστες επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές

Απαντώντας στις επικρίσεις για την ταχύτητα της κρατικής αντίδρασης, η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, δήλωσε ότι περισσότεροι από 25.000 πυροσβέστες, διασώστες, αστυνομικοί και στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τη διεθνή κοινότητα για την υποστήριξη που έχει προσφέρει τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στις επιχειρήσεις συμμετέχουν αποστολές από 30 χώρες, με 3.681 διασώστες, 118 ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, 27 οχήματα και περισσότερους από 1.086 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας.

Φωτογραφία EFE/Boris Vergara
Φωτογραφία EFE/Boris Vergara

Ένταση με κατοίκους που κατηγορούν τον στρατό για αδράνεια

Κάτοικοι πληγεισών περιοχών ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση με στρατιώτες, κατηγορώντας τους ότι δεν συμμετείχαν ενεργά στις επιχειρήσεις διάσωσης τέσσερις ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς.

Σύμφωνα με το  Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας στην περιοχή Ταναγουαρένα της πολιτείας Λα Γκουάιρα, στρατιώτες αναγκάστηκαν να πάρουν αξίνες και φτυάρια και να βοηθήσουν στην απομάκρυνση των συντριμμιών από κατεστραμμένο κτίριο.

«Έρχονται όλοι εδώ, κάθονται για να βγάλουν φωτογραφίες και μετά φεύγουν στις έξι ή στις επτά το απόγευμα. Κι εμείς μένουμε εδώ να υποφέρουμε, κρατώντας την ελπίδα ότι θα μας βοηθήσουν, αλλά δεν βοηθούν ποτέ», ακούγεται να λέει ένας εξοργισμένος κάτοικος απευθυνόμενος σε στρατιώτη.

Τα νοσοκομεία έχουν ξεπεράσει τα όριά τους

Την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στις υγειονομικές δομές περιέγραψε στο CNN ο γιατρός Αντρές Κορτίς, εθελοντής της βρετανικής οργάνωσης Healing Venezuela.

Όπως είπε, οκτώ νοσοκομεία μέσα και γύρω από το Καράκας αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω σοβαρών δομικών ζημιών, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να μεταφερθούν σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Παράλληλα, τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε απολυμαντικά υλικά, χλωρίνη, απορρυπαντικά και μέσα αποστείρωσης, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των χώρων νοσηλείας.

«Ξαναγεννήθηκα» λέει γυναίκα που σώθηκε μετά από 86 ώρες

Μέσα στην τραγωδία, ιστορίες επιβίωσης συνεχίζουν να δίνουν ελπίδα.

Η 60χρονη Μπέλκις Χοσεφίνα Μπαρέτο Γκαρσία διασώθηκε έπειτα από 86 ώρες κάτω από τα ερείπια του κτιρίου Breogan στην Καραμπαγιέδα, στην πολιτεία Λα Γκουάιρα.

Οι διασώστες από το Ελ Σαλβαδόρ και το Περού χρειάστηκαν 11 ώρες αδιάκοπης προσπάθειας για να την απεγκλωβίσουν.

Η ίδια περιέγραψε ότι στην αρχή βρισκόταν μέσα στο απόλυτο σκοτάδι και προσπαθούσε να κάνει θόρυβο χτυπώντας πέτρες και μεταλλικά αντικείμενα, μέχρι που άκουσε τις ομάδες διάσωσης και άρχισε να φωνάζει ότι είναι ζωντανή.

«Φοβήθηκα όταν άρχισαν να με βγάζουν, γιατί το άνοιγμα ήταν πολύ μικρό. Βγήκα ανάσκελα, συρόμενη, όπως γεννιούνται τα μωρά. Ξέσπασα σε κλάματα. Ξαναγεννήθηκα», είπε συγκινημένη από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

Πολιτικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, Αμερικανοί πολιτικοί ασκούν έντονη κριτική στη διαχείριση της κρίσης από τις αρχές της Βενεζουέλας.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής της Φλόριντα και πρώην πυροσβέστης Κάρλος Χιμένες υποστήριξε ότι το καθεστώς έχει «αίμα στα χέρια του», ενώ κάλεσε να μην ξεχαστούν οι ευθύνες του.

Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση του βουλευτή Μάριο Ντίαζ-Μπαλάρτ, ο οποίος προειδοποίησε την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες και την πολιτική ηγεσία της χώρας να μην παρεμποδίσουν τις διεθνείς ανθρωπιστικές επιχειρήσεις.

Οι Βρετανοί πυροσβέστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις

Η βρετανική ομάδα διεθνούς έρευνας και διάσωσης, αποτελούμενη από 68 πυροσβέστες, συνεχίζει να επιχειρεί αδιάκοπα στις πληγείσες περιοχές.

Ο πρόεδρος του National Fire Chiefs Council, Φιλ Γκάριγκαν, δήλωσε ότι οι πυροσβέστες εργάζονται «όλο το εικοσιτετράωρο κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες», πραγματοποιώντας συστηματικές έρευνες σε κατεστραμμένα κτίρια, χρησιμοποιώντας ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Οι βρετανικές ομάδες αναμένεται να παραμείνουν στη Βενεζουέλα για έως και δέκα ημέρες, συνεχίζοντας τις προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων.

Φωτογραφία: National Fire Chiefs Council
Φωτογραφία: National Fire Chiefs Council

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