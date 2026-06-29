Βενεζουέλα: Συνεχίζεται η μάχη με τον χρόνο κάτω από τα ερείπια – Αγωνία για τους αγνοούμενους, ελπίδα από τις διασώσεις

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Ο απολογισμός από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα συνεχίζει να γίνεται βαρύτερος, καθώς, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της χώρας, Χόρχε Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται πλέον σε 1.719.

Παράλληλα, 5.034 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 15.866 έχουν μείνει άστεγοι μετά την καταστροφή που σημειώθηκε λίγο μετά τις 18:00 τοπική ώρα την περασμένη Τετάρτη.

Ο ΟΗΕ προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο

Την ίδια ώρα, ο ανθρωπιστικός συντονιστής του ΟΗΕ στη Βενεζουέλα, Τζιανλούκα Ραμπόλα ντελ Τιντάρο, προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων «αναπόφευκτα και δυστυχώς θα συνεχίσει να αυξάνεται».

Όπως αποκάλυψε, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εργάζεται με το δυσμενές σενάριο ότι μπορεί να χρειαστούν έως και 10.000 σάκοι μεταφοράς σορών, καθώς εκτιμάται ότι πολλά θύματα εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια.

50,000 human beings are still missing after the devastating twin Venezuela earthquakes. Yet CNN. MSNBC, Fox, et al all found the covid hoax news worthy 24/7 for about 2 years straight. pic.twitter.com/9BZja1ZJEv — Dane (@UltraDane) June 29, 2026

«Ειλικρινά ελπίζω ο αριθμός να είναι μικρότερος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον 2.500 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν καταρρεύσει, ενώ προειδοποίησε ότι ένα τροπικό κύμα αναμένεται να πλήξει τη χώρα τις επόμενες ώρες, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις που ενδέχεται να δυσχεράνουν τόσο τις επιχειρήσεις διάσωσης όσο και τη διαβίωση των εκτοπισμένων.

«Το παράθυρο για να βρεθούν ζωντανοί άνθρωποι παραμένει ανοιχτό»

Παρά τις δυσοίωνες εκτιμήσεις, οι διασώστες εξακολουθούν να εντοπίζουν επιζώντες.

Ο Ίαν Σίμπσον, διοικητής πυροσβεστικού σταθμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου, ο οποίος βρίσκεται στη Βενεζουέλα μαζί με βρετανική αποστολή, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πιθανότητες να εντοπιστούν άνθρωποι ζωντανοί.

Όπως δήλωσε, η καταστροφή είναι τοπικά συγκεντρωμένη, ωστόσο σε πολλές περιοχές έχουν καταρρεύσει πολυώροφα κτίρια.

«Παρακολουθήσαμε τρεις διασώσεις μόλις χθες το βράδυ, επομένως το παράθυρο ευκαιρίας για τη διάσωση εξακολουθεί να υπάρχει», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ομάδες λαμβάνουν συνεχώς νέες πληροφορίες για πιθανά σημεία όπου υπάρχουν εγκλωβισμένοι.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του ΟΗΕ, μόνο την Κυριακή διεθνείς αποστολές κατάφεραν να ανασύρουν επτά ανθρώπους ζωντανούς.

Περισσότεροι από 25.000 διασώστες επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές

Απαντώντας στις επικρίσεις για την ταχύτητα της κρατικής αντίδρασης, η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, δήλωσε ότι περισσότεροι από 25.000 πυροσβέστες, διασώστες, αστυνομικοί και στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τη διεθνή κοινότητα για την υποστήριξη που έχει προσφέρει τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στις επιχειρήσεις συμμετέχουν αποστολές από 30 χώρες, με 3.681 διασώστες, 118 ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, 27 οχήματα και περισσότερους από 1.086 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ένταση με κατοίκους που κατηγορούν τον στρατό για αδράνεια

Κάτοικοι πληγεισών περιοχών ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση με στρατιώτες, κατηγορώντας τους ότι δεν συμμετείχαν ενεργά στις επιχειρήσεις διάσωσης τέσσερις ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας στην περιοχή Ταναγουαρένα της πολιτείας Λα Γκουάιρα, στρατιώτες αναγκάστηκαν να πάρουν αξίνες και φτυάρια και να βοηθήσουν στην απομάκρυνση των συντριμμιών από κατεστραμμένο κτίριο.

«Έρχονται όλοι εδώ, κάθονται για να βγάλουν φωτογραφίες και μετά φεύγουν στις έξι ή στις επτά το απόγευμα. Κι εμείς μένουμε εδώ να υποφέρουμε, κρατώντας την ελπίδα ότι θα μας βοηθήσουν, αλλά δεν βοηθούν ποτέ», ακούγεται να λέει ένας εξοργισμένος κάτοικος απευθυνόμενος σε στρατιώτη.

🇻🇪 Venezuelans confront army for refusing to help earthquake rescue During a protest by local residents, soldiers are forced to take up pickaxes and shovels and help clear the rubble of a collapsed building, as it has now been four days since the deadly earthquakes. pic.twitter.com/VSMohMoYR8 — AFP News Agency (@AFP) June 29, 2026

Τα νοσοκομεία έχουν ξεπεράσει τα όριά τους

Την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στις υγειονομικές δομές περιέγραψε στο CNN ο γιατρός Αντρές Κορτίς, εθελοντής της βρετανικής οργάνωσης Healing Venezuela.

Όπως είπε, οκτώ νοσοκομεία μέσα και γύρω από το Καράκας αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω σοβαρών δομικών ζημιών, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να μεταφερθούν σε άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα.

Παράλληλα, τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις σε απολυμαντικά υλικά, χλωρίνη, απορρυπαντικά και μέσα αποστείρωσης, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των χώρων νοσηλείας.

«Ξαναγεννήθηκα» λέει γυναίκα που σώθηκε μετά από 86 ώρες

Μέσα στην τραγωδία, ιστορίες επιβίωσης συνεχίζουν να δίνουν ελπίδα.

Η 60χρονη Μπέλκις Χοσεφίνα Μπαρέτο Γκαρσία διασώθηκε έπειτα από 86 ώρες κάτω από τα ερείπια του κτιρίου Breogan στην Καραμπαγιέδα, στην πολιτεία Λα Γκουάιρα.

Οι διασώστες από το Ελ Σαλβαδόρ και το Περού χρειάστηκαν 11 ώρες αδιάκοπης προσπάθειας για να την απεγκλωβίσουν.

Η ίδια περιέγραψε ότι στην αρχή βρισκόταν μέσα στο απόλυτο σκοτάδι και προσπαθούσε να κάνει θόρυβο χτυπώντας πέτρες και μεταλλικά αντικείμενα, μέχρι που άκουσε τις ομάδες διάσωσης και άρχισε να φωνάζει ότι είναι ζωντανή.

«Φοβήθηκα όταν άρχισαν να με βγάζουν, γιατί το άνοιγμα ήταν πολύ μικρό. Βγήκα ανάσκελα, συρόμενη, όπως γεννιούνται τα μωρά. Ξέσπασα σε κλάματα. Ξαναγεννήθηκα», είπε συγκινημένη από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

“El Salvador es mi nueva bandera” así agradece Belkys Barreto su rescate después de 86 horas. @nayibbukele los venezolanos estaremos agradeceremos siempre este gesto de hermandad a nuestro país junto a sus 300 rescatistas. Son un gran país con gente maravillosa. pic.twitter.com/SjtFtsklMQ — Alejandra Oraa (@alejandraoraa) June 29, 2026

Πολιτικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, Αμερικανοί πολιτικοί ασκούν έντονη κριτική στη διαχείριση της κρίσης από τις αρχές της Βενεζουέλας.

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής της Φλόριντα και πρώην πυροσβέστης Κάρλος Χιμένες υποστήριξε ότι το καθεστώς έχει «αίμα στα χέρια του», ενώ κάλεσε να μην ξεχαστούν οι ευθύνες του.

Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση του βουλευτή Μάριο Ντίαζ-Μπαλάρτ, ο οποίος προειδοποίησε την υπηρεσιακή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες και την πολιτική ηγεσία της χώρας να μην παρεμποδίσουν τις διεθνείς ανθρωπιστικές επιχειρήσεις.

🚨Millones de personas de buena voluntad han donado y se han voluntariado para ayudar a los damnificados en #Venezuela. Sabemos que el régimen ha cometido severas violaciones en estos días y tiene las manos manchadas de sangre. ¡PROHIBIDO OLVIDAR! — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) June 29, 2026

Οι Βρετανοί πυροσβέστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις

Η βρετανική ομάδα διεθνούς έρευνας και διάσωσης, αποτελούμενη από 68 πυροσβέστες, συνεχίζει να επιχειρεί αδιάκοπα στις πληγείσες περιοχές.

Ο πρόεδρος του National Fire Chiefs Council, Φιλ Γκάριγκαν, δήλωσε ότι οι πυροσβέστες εργάζονται «όλο το εικοσιτετράωρο κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες», πραγματοποιώντας συστηματικές έρευνες σε κατεστραμμένα κτίρια, χρησιμοποιώντας ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Οι βρετανικές ομάδες αναμένεται να παραμείνουν στη Βενεζουέλα για έως και δέκα ημέρες, συνεχίζοντας τις προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων.